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События

В МИД высказались о казахстанце, который получил 125 лет в тюрьме Греции

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:29 Фото: Zakon.kz
Жительница Актобе Нурхан Кадырова попросила Министерство иностранных дел Казахстана оказать содействие в деле ее сына, который уже почти 2 года находится в греческой тюрьме. На обращение отреагировали в пресс-службе МИД РК, сообщает Zakon.kz.

31 июля 2026 года женщина рассказала aktobetimes.kz, что 24-летний Рашид Кадиров откликнулся на объявление о работе в Турции, однако вместо этого оказался в заключении на огромный срок. Актюбинка считает, что ее сын стал жертвой международной схемы вербовки людей через социальные сети.

По словам многодетной Нурхан Кадыровой, два года назад ее сын неожиданно уехал из дома, никого не предупредив. Позднее Рашид сам позвонил с незнакомого номера и сказал: "Мама, я в тюрьме. Я в Греции". Он рассказал, что увидел в Instagram объявление о работе. Ему оплатили перелет и обещали работу, связанную с прогулками на моторной лодке для туристов. Затем выяснилось, что речь шла о перевозке нелегальных мигрантов.

Как отметила актюбинка, во время следствия ее сын оказался в крайне тяжелой ситуации:

"Он не знает иностранного языка, переводчика рядом не было. Говорит, ему просто сказали подписать документы, иначе срок станет еще больше. Сейчас ему дали 125 лет лишения свободы и огромный штраф, который в пересчете составляет около миллиарда тенге. Он совсем молодой, хотел заработать деньги, а оказался в такой беде".

За официальным комментарием мы обратились в пресс-службу МИД РК, где нам заявили, что:

"Министерство иностранных дел РК осведомлено о гражданине Казахстана, отбывающем наказание в Греции. Данный гражданин осужден решением греческого суда по статье, предусматривающей ответственность за незаконную перевозку мигрантов".

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, согласно местному законодательству это деяние относится к категории тяжких преступлений.

"Наши дипломаты в Греции в пределах своей компетенции оказывают гражданину необходимую консульско-правовую помощь. Вопрос находится на контроле министерства".Пресс-служба МИД РК

31 июля 2026 года в МИД прокомментировали гибель казахстанки в столице Сербии при странных обстоятельствах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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