Миф или правда: получают ли врачи деньги за каждую детскую прививку

В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли распространенное мнение о том, что медицинским работникам выплачивают дополнительные деньги за каждого привитого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал NoFake со ссылкой на ведомство, проведение вакцинации входит в должностные обязанности врачей и среднего медицинского персонала. Специалисты не только проводят иммунизацию, но и консультируют родителей по вопросам вакцинации, а также контролируют соблюдение условий хранения препаратов.

"За эту работу они получают заработную плату, однако ее размер не зависит от количества привитых детей", – отметила руководитель Центра иммунопрофилактики Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева.

В Минздраве подчеркнули, что отдельные выплаты или бонусы за каждого вакцинированного ребенка медицинским работникам не предусмотрены.

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