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События

Миф или правда: получают ли врачи деньги за каждую детскую прививку

Миф или правда: получают ли врачи деньги за каждую детскую прививку, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 18:40 Фото: magnific.com
В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли распространенное мнение о том, что медицинским работникам выплачивают дополнительные деньги за каждого привитого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал NoFake со ссылкой на ведомство, проведение вакцинации входит в должностные обязанности врачей и среднего медицинского персонала. Специалисты не только проводят иммунизацию, но и консультируют родителей по вопросам вакцинации, а также контролируют соблюдение условий хранения препаратов.

"За эту работу они получают заработную плату, однако ее размер не зависит от количества привитых детей", – отметила руководитель Центра иммунопрофилактики Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева.

В Минздраве подчеркнули, что отдельные выплаты или бонусы за каждого вакцинированного ребенка медицинским работникам не предусмотрены.

Ранее в МВД Казахстана разъяснили, что нужно знать о медосмотре водителям старше 65 лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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