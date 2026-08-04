Крупнейшая река Казахстана "зацвела": что произошло

Река Иртыш, протекающая через три региона Казахстана, меняет привычный облик: на ней все чаще стали появляться участки, заросшие водной растительностью, сообщает Zakon.kz.

Особенно это заметно в Павлодарском регионе, где вместо открытой воды – густые зеленые водоросли. Основная масса водной растительности появилась в районе речного вокзала Павлодара и вдоль набережной, где чаще всего гуляют горожане. По словам биологов, происходящее – результат сразу нескольких факторов, в том числе и человеческого, пишет 24.kz.

"В этом году было жаркое лето, оно и сейчас жаркое. Население отдыхает вокруг Усолки, особенно те, кто живет рядом. И в результате попадает различная органика в воду. Все это вызывает цветение воды, в ней размножается большое количество водорослей", – пояснил биолог Канат Ахметов.

Из-за жары и органических загрязнений в хорошо прогретой воде микроскопические водоросли активно размножаются, а затем разрастается и более крупная водная растительность. В результате в реке снижается содержание кислорода, а это уже отражается на состоянии всей экосистемы.

"Естественно, все это сказывается на той живности, которая живет там, в этой воде: и на рыбках, и на мелких насекомых, на личинках насекомых различных. Поэтому это вредно для экосистемы воды. Надо призвать население, чтобы они за собой убирали, органику все-таки в воду не бросали", – продолжил специалист.

Однако не только жаркой погодой объясняют происходящее специалисты. По словам инженера-гидролога Антона Чашина, еще одной причиной может быть обмеление Иртыша. Если раньше глубину реки и ее русло в порядке поддерживали специальные службы, то сейчас дноуглубительные работы практически не проводят.

"Раньше, когда работало предприятие водных путей, в принципе, они работали по области и поддерживали глубину везде нужную. Сейчас у них такого функционала нет. Поэтому постепенно речные наносы, ил формируют данные отложения, которые уменьшают глубину. Соответственно, появляется такая растительность", – сказал он.

Гидрологи подчеркивают: само по себе цветение воды – процесс естественный, сезонный. Однако загрязнение реки и ее обмеление усиливают разрастание водорослей. Поэтому сохранить экологическое равновесие Иртыша можно только при бережном отношении к водоему.

Река Иртыш течет через Восточно-Казахстанскую область, область Абай и Павлодарскую область. Она относится к крупнейшим судоходным рекам Казахстана, ее общая протяженность – 4 248 км, из них 1 698 км находятся на территории нашей страны. Река является важнейшим источником пресной воды для Казахстана и играет значимую роль в экономике Республики. Через канал Ертыс-Караганда питьевой водой обеспечиваются Карагандинская, Павлодарская и Акмолинская области.

Ранее жители Семея заметили резкий спад воды в Иртыше. Особенно сильно обмелела его притока Семипалатинка в районе острова Бейбитшилик.

