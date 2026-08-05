Генпрокурор Казахстана встретился со всемирно известным экспертом в области ИИ

Берик Асылов провел рабочую встречу со всемирно известным экспертом в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли. Главной темой мероприятия стала презентация первых цифровых ИИ-инструментов, разработанных не IT-специалистами, а самими сотрудниками прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, более 20 прокуроров прошли интенсивное обучение по передовому методу Vibe Coding – созданию ИИ-решений без навыков классического программирования.

На встрече главе надзорного ведомства и доктору Кай-Фу Ли были представлены два пилотных продукта:

○ ИИ-помощник следователя (Генератор криминальных схем): уникальный алгоритм, который автоматически анализирует текстовые справки по уголовным делам и за секунды выстраивает наглядные визуальные схемы. ИИ самостоятельно определяет фабулу преступления, выявляет скрытые связи между участниками и структурирует ключевые доказательства. Инструмент, протестированный на делах о взятках и фиктивных счетах-фактурах, экономит время прокуроров, избавляя их от рутинной технической работы.

○ ИИ-аналитик Больших Данных: система, способная обработать годовой массив криминальной статистики всего за 15 минут. Нейросеть генерирует интерактивные дашборды, визуализируя демографию и виды правонарушений. Это решение должно радикально ускорить принятие превентивных мер на государственном уровне.

"Сегодня мы видим, как Генеральная прокуратура демонстрирует высокую цифровую зрелость. Комитет по правовой статистике и специальным учетам за десятилетие накопил огромный массив данных, который может работать на благо общества, – для превентивной защиты граждан и поддержания общественной безопасности. Сотрудники, не написавшие ни строчки кода, создают продукты, способные обрабатывать данные со скоростью, недоступной человеку", – отметил Кай-Фу Ли в ходе презентации.

По итогам встречи достигнуты договоренности по дальнейшему обучению прокуроров-разработчиков, а также выработке приоритетного пилотного кейса для запуска системного "ИИ-слоя" в масштабах ведомства.

Прокурорам-авторам лучших ИИ-решений вручены благодарственные письма.

"В XXI веке главным детективом будут алгоритмы. Если раньше преступника выдавал отпечаток пальца, теперь его выдаст модель поведения. Мы уже близки к анализу видеопотоков для распознавания подозрительных паттернов поведения воров, грабителей и насильников. Преступник может скрыть лицо, но не может скрыть поведение. Тем самым усиливаются механизмы профилактики и обеспечения неотвратимости наказания. Закон получает возможность действовать на опережение", – подчеркнул Берик Асылов, завершая встречу.

В ведомстве напомнили, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.