#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
События

Генпрокурор Казахстана встретился со всемирно известным экспертом в области ИИ

Встреча , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:49 Фото: Генеральная прокуратура
Берик Асылов провел рабочую встречу со всемирно известным экспертом в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли. Главной темой мероприятия стала презентация первых цифровых ИИ-инструментов, разработанных не IT-специалистами, а самими сотрудниками прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, более 20 прокуроров прошли интенсивное обучение по передовому методу Vibe Coding – созданию ИИ-решений без навыков классического программирования.

На встрече главе надзорного ведомства и доктору Кай-Фу Ли были представлены два пилотных продукта:

○ ИИ-помощник следователя (Генератор криминальных схем): уникальный алгоритм, который автоматически анализирует текстовые справки по уголовным делам и за секунды выстраивает наглядные визуальные схемы. ИИ самостоятельно определяет фабулу преступления, выявляет скрытые связи между участниками и структурирует ключевые доказательства. Инструмент, протестированный на делах о взятках и фиктивных счетах-фактурах, экономит время прокуроров, избавляя их от рутинной технической работы.

○ ИИ-аналитик Больших Данных: система, способная обработать годовой массив криминальной статистики всего за 15 минут. Нейросеть генерирует интерактивные дашборды, визуализируя демографию и виды правонарушений. Это решение должно радикально ускорить принятие превентивных мер на государственном уровне.

"Сегодня мы видим, как Генеральная прокуратура демонстрирует высокую цифровую зрелость. Комитет по правовой статистике и специальным учетам за десятилетие накопил огромный массив данных, который может работать на благо общества, – для превентивной защиты граждан и поддержания общественной безопасности. Сотрудники, не написавшие ни строчки кода, создают продукты, способные обрабатывать данные со скоростью, недоступной человеку", – отметил Кай-Фу Ли в ходе презентации.

По итогам встречи достигнуты договоренности по дальнейшему обучению прокуроров-разработчиков, а также выработке приоритетного пилотного кейса для запуска системного "ИИ-слоя" в масштабах ведомства.

Прокурорам-авторам лучших ИИ-решений вручены благодарственные письма.

"В XXI веке главным детективом будут алгоритмы. Если раньше преступника выдавал отпечаток пальца, теперь его выдаст модель поведения. Мы уже близки к анализу видеопотоков для распознавания подозрительных паттернов поведения воров, грабителей и насильников. Преступник может скрыть лицо, но не может скрыть поведение. Тем самым усиливаются механизмы профилактики и обеспечения неотвратимости наказания. Закон получает возможность действовать на опережение", – подчеркнул Берик Асылов, завершая встречу.

В ведомстве напомнили, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Известного мирового предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Касым-Жомарт Токаев
12:53, 10 января 2025
Известного предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Касым-Жомарт Токаев
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:31, 17 июля 2026
"ИИ во благо, ИИ для всех": о чем заявил Токаев на Всемирной конференции в Шанхае
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
11:26, 30 июня 2026
Казахстан стал учредителем Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
11:04, Сегодня
Шавкат Рахмонов задушил Фаниля Рафикова на спарринге (видео)
Карлос Алькарас снялся с предстоящего &quot;Мастерса&quot; в Цинциннати
10:49, Сегодня
Карлос Алькарас снялся с предстоящего "Мастерса" в Цинциннати
Усман Нурмагомедов
10:31, Сегодня
Ислам Махачев поддержал возможный скорый переход Нурмагомедова в UFC
Россиянин Рублёв проиграл 281-й ракетке мира на &quot;Мастерсе&quot; в Монреале
10:29, Сегодня
Россиянин Рублёв проиграл 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: