Конфисковали Гелендваген, Dodge RAM, Hyundai и четыре квартиры: в Казахстане осудили ростовщика-миллиардера

Казахстанец выдавал людям кредиты под 120% годовых, завышал суммы выданных займов и нажился на миллиард тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Костанае. Как рассказали 6 августа 2026 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), мужчина, не имея предусмотренной законодательством лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества. Для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram.

"Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты – до 120% годовых. При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи", – сообщили в АФМ.

Одна из потерпевших, например, фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформили еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако деньги по нему не предоставлялись. В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.

"В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях", – отметили в АМФ.

Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Казахстане выявили схемы фиктивного прикрепления к медорганизациям порядка 140 тыс. человек и внесения ложных сведений о медицинских услугах.Сумма установленного ущерба превысила 3,5 млрд тенге.