Преследует козлов по скалам, бегает лучше, чем летает: редкую птицу сняли в высокогорье Алматы

Кадрами поделились в Иле-Алатауском национальном природном парке.

Гималайский улар – это крупная оседлая птица из семейства фазановых, которую также называют горной индейкой. Она обитает в высокогорьях Тянь-Шаня, Памира и Гималаев, постоянно живет в суровом высокогорье выше 2 500-3 300 метров. Птица весит до 3,6 кг, отлично бегает по крутым скалам, ведет наземный образ жизни и умеет мастерски прятаться благодаря идеальной серо-голубой маскировке. В годы сильных снегопадов, в основном, улар следует за горными козлами. Это связано с тем, что горные козлы пасутся, расчищая снег на склонах холмов и помогая птицам быстро находить пищу.