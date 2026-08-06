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События

Преследует козлов по скалам, бегает лучше, чем летает: редкую птицу сняли в высокогорье Алматы

гималайский улар в казахстанских горах, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:16 Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
Красивого представителя семейства фазановых – гималайского улара – сняли на камеру в высокогорном поясе Иле Алатау, сообщает Zakon.kz.

Кадрами поделились в Иле-Алатауском национальном природном парке.

"На высоте 2 500-3 300 метров над уровнем моря фотоловушка зарегистрировала гималайского улара (Tetraogallus himalayensis) с несколькими подросшими птенцами. Полученные материалы свидетельствуют об успешном размножении вида и сохранении благоприятных условий в местах его обитания", – отметили в нацпарке.

Гималайский улар – это крупная оседлая птица из семейства фазановых, которую также называют горной индейкой. Она обитает в высокогорьях Тянь-Шаня, Памира и Гималаев, постоянно живет в суровом высокогорье выше 2 500-3 300 метров. Птица весит до 3,6 кг, отлично бегает по крутым скалам, ведет наземный образ жизни и умеет мастерски прятаться благодаря идеальной серо-голубой маскировке. В годы сильных снегопадов, в основном, улар следует за горными козлами. Это связано с тем, что горные козлы пасутся, расчищая снег на склонах холмов и помогая птицам быстро находить пищу.

Летом текущего года в государственном нацпарке "Алтын-Эмель" обнаружили птенца одной из самых редких хищных птиц Казахстана – черного грифа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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