Преследует козлов по скалам, бегает лучше, чем летает: редкую птицу сняли в высокогорье Алматы
Кадрами поделились в Иле-Алатауском национальном природном парке.
"На высоте 2 500-3 300 метров над уровнем моря фотоловушка зарегистрировала гималайского улара (Tetraogallus himalayensis) с несколькими подросшими птенцами. Полученные материалы свидетельствуют об успешном размножении вида и сохранении благоприятных условий в местах его обитания", – отметили в нацпарке.
Гималайский улар – это крупная оседлая птица из семейства фазановых, которую также называют горной индейкой. Она обитает в высокогорьях Тянь-Шаня, Памира и Гималаев, постоянно живет в суровом высокогорье выше 2 500-3 300 метров. Птица весит до 3,6 кг, отлично бегает по крутым скалам, ведет наземный образ жизни и умеет мастерски прятаться благодаря идеальной серо-голубой маскировке. В годы сильных снегопадов, в основном, улар следует за горными козлами. Это связано с тем, что горные козлы пасутся, расчищая снег на склонах холмов и помогая птицам быстро находить пищу.
Летом текущего года в государственном нацпарке "Алтын-Эмель" обнаружили птенца одной из самых редких хищных птиц Казахстана – черного грифа.