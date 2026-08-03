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Велодорожки, выделенка на Саина, скоростной режим: акимат Алматы ответил, зачем городу "дорожные эксперименты"

Алматы, дорога, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40 Фото: Zakon.kz
Этим летом алматинцев застали врасплох активные ремонтные работы на дорогах и значимые новшества на главных улицах. Однако нововведения для горожан показались непривычными и у многих возникла масса вопросов. Zakon.kz узнал, как обновления отразятся на движении и что будет с заторами.

Прежде всего алматинцы неоднозначно отреагировали на автобусную полосу по ул. Саина, которую власти Алматы нарисовали в середине лета. Соцсети тут же заполонили видео бардака из-за новшества.

"Вы что там, новый отдел открыли по созданию неудобств автовладельцам? Давайте так: пошутили и хватит. Стирайте свои новые желтые полоски на улице Саина. Вы просто посмотрите, какой вертяк вы создали, чтобы перестроиться. Это надо же по диагонали в эту щель попадать…", – говорит в видео один из местных жителей.

В другом видео местные жители и автовладельцы отметили, что таким образом, создается искусственная пробка.

"Мы, жители спальных районов, против этой бесполезной автобусной линии, она нам не нужна. Мы потом не сможем из дома выехать элементарно, стоять в пробке два часа, чтобы выехать из дома".

Массовые жалобы переросли в петицию, в которой авторы просят прекратить пилотный проект выделенной полосы для маршрутных транспортных средств на боковых проездах ул. Саина на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина.

По их словам, все это ухудшило дорожную ситуацию, а результаты невозможно объективно оценить из-за одновременного открытия нового участка магистрали. Кроме того, недовольные просят вернуть прежнюю схему движения, опубликовать транспортные расчеты и не вводить новые выделенные полосы до проведения общественного обсуждения и подтверждения соответствия проекта действующим стандартам.

В настоящее время петицию поддержали больше 4 000 человек.

"В начале июня 2026 года в техническом режиме открыто сквозное движение по новому участку улицы Саина протяженностью 3,2 км – между пр. Рыскулова и ул. Монке би. Проект реализовывался с 2018 года, последний земельный участок был освобожден в октябре 2025 года, открытие переносилось с 20 мая по техническим причинам. 20 июня 2026 года, менее чем через две недели после открытия сквозного движения, на участке ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Мустафина в пилотном режиме введена выделенная полоса для общественного транспорта. По официальному разъяснению акимата, полоса организована на дублерах магистрали и не затрагивает основной ход. Оба участка сходятся на одном узле – развязке ул. Саина и пр. Рыскулова. С первой недели работы пилота на этом участке фиксируются заторы, опасные перестроения и нарушения Правил дорожного движения", – указано в петиции.
Алматы, дорога, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

Новшество в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы назвали экспериментом, отметив, что власти Алматы внимательно следят за реакцией жителей на изменения в организации дорожного движения на ул. Саина.

"Мы понимаем, что в первые дни после внедрения новой схемы возникают затруднения, однако просим учитывать, что проект реализуется поэтапно и его настройка еще продолжается. В настоящее время завершается комплекс мероприятий, включающий модернизацию пешеходных переходов, корректировку работы светофорных объектов и адаптацию схемы движения с учетом приоритета общественного транспорта. Только после завершения всех работ можно объективно оценить эффективность принятых решений".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы
Алматы, дорога, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

В управлении попросили учитывать то, что на дорожную ситуацию влияют и внешние факторы. После открытия нового участка улицы Саина значительно увеличился транзитный поток, а реконструкция инженерных сетей на прилегающих улицах привела к временному перераспределению транспортных потоков.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40
В Алматы на улице Саина снизили скоростной режим

Также теперь в городе действуют ограничения на движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше восьми тонн. Они введены ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах квадрата: ул. Саина – пр. Аль-Фараби – ВОАД – пр. Рыскулова. Мера направлена на снижение транспортной нагрузки на наиболее загруженные магистрали, повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности улично-дорожной сети.

Алматы, дорога, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

"Для снижения нагрузки на магистраль с 25 июля 2026 года вводятся ограничения на движение грузового транспорта в дневное время. Ожидается, что эта мера позволит улучшить пропускную способность улицы. Также новые ограничения помогут сохранить дорожное покрытие, поскольку именно тяжелые грузовики создают наибольшую нагрузку на асфальт. Кроме того, сократится количество потенциально опасных ситуаций на дорогах. Еще один эффект: снижение выхлопных газов".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Управление продолжит мониторинг дорожной ситуации и при необходимости будет корректировать организацию движения на основе транспортного анализа и фактических данных.

Алматы, дорога, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

Ранее в соцсетях писали, что с 1 августа 2026 года уберут "выделенку" для автобусов на ул. Наурызбай батыра. На участке от пр. Райымбека до пр. Абая изменят схему движения: автобусные маршруты перенесут на ул. Желтоксан, а на Наурызбай батыра обустроят изолированную велополосу. Решение направлено на развитие велоинфраструктуры и повышение безопасности велосипедистов. На это в акимате ответили так:

"На сегодняшний день выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Желтоксан функционирует в штатном режиме. Кроме того, на данном участке предусмотрено увеличение количества маршрутов общественного транспорта, что позволит обеспечить более быстрое и комфортное передвижение пассажиров, а также сохранить приоритетное и беспрепятственное движение общественного транспорта".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы
Дорога, улица, выделенная полоса, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

А вот что касается ул. Манаса, в городском акимате прокомментировали: изменения существующей схемы организации дорожного движения не планируются. Здесь на участке от пр. Абая до ул. Тимирязева протяженностью 1,5 км проводится средний ремонт автомобильной дороги с устройством велодорожки по всей протяженности участка.

"На Манаса одностороннее движение в южном направлении сохраняется. В настоящее время ведутся работы по среднему ремонту участка. Остальные параметры организации дорожного движения остаются без изменений".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Также вопрос о введении одностороннего движения на других улицах города в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Специалистами проводится комплексный анализ с учетом геометрических параметров улично-дорожной сети, интенсивности транспортных потоков, а также потенциального влияния на организацию дорожного движения.

Дорожный знак, одностороннее движение, улица, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:40

Фото: Zakon.kz

По итогам проведенного анализа соответствующие предложения будут направлены на согласование с Управлением административной полиции ДП города Алматы. После завершения всех необходимых процедур будет принято окончательное решение.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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