ЧП в горах Алматинской области: двух россиян эвакуировали вертолетом с высоты 3,5 км

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана эвакуировали двух туристов из России, получивших травмы в горах Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, операция по спасению произошла 5 августа 2026 года в Талгарском районе.

На высокогорном гидропосту "Тогузак", расположенном на высоте 3 510 метров, за помощью обратилась туристическая группа из восьми человек. Медицинская помощь понадобилась двум участникам похода.

Так, 25-летняя туристка получила травму головы после того, как на нее упал камень. Девушка была в защитной каске, однако удара избежать не удалось. У 32-летнего мужчины после падения травмировалась рука – предварительно, это ушиб или перелом.

Из-за густого тумана, дождя, сложного горного рельефа и ограничений по высоте сразу использовать авиацию было невозможно. Поэтому спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" отправились к туристам пешком через ущелье Левый Талгар.

Уже к утру специалисты добрались до гидропоста, осмотрели пострадавших, а после улучшения погодных условий их эвакуировали вертолетом "Казавиаспас" на площадку "Медеу". Там туристов встретили медики Центра медицины катастроф МЧС и доставили в больницу для дальнейшего обследования.

В настоящее время жизни и здоровью иностранных туристов ничего не угрожает.

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