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События

Как бизнесмен избежал конфискации миллионов и выиграл дело против антимонопольщиков

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 22:20 Фото: Zakon.kz
Предприниматель из Жамбылской области добился отмены штрафа более чем на 1,4 млн тенге и конфискации на 4,6 млн тенге по делу о продаже гипсокартона. Апелляционный суд признал, что доказательств нарушения антимонопольного законодательства представлено не было, передает Zakon.kz.

Как сообщили 6 августа 2026 года в пресс-службе Жамбылского областного суда, ранее суд первой инстанции признал предпринимателя виновным по части 3 статьи 159 КоАП РК. По версии антимонопольного органа, ИП реализовывал гипсокартон на территории Жамбылской области по монопольно высоким ценам.

Предпринимателю назначили штраф в размере более 1,4 млн тенге. Кроме того, суд постановил конфисковать монопольный доход в сумме 4,6 млн тенге.

Не согласившись с таким решением, предприниматель подал апелляционную жалобу. Он указал, что его доминирующее положение на рынке не было установлено в порядке, предусмотренном законодательством, а выводы антимонопольного органа основывались лишь на методике определения монопольно высокой цены.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что уполномоченный орган не доказал, что предприниматель занимает доминирующее положение на рынке. При этом использованная при проверке методика не подтверждает наличие такого статуса", – говорится в сообщении.

Кроме того, в постановлении подчеркивается, что высокая цена на товар сама по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Поскольку доказательств злоупотребления доминирующим положением представлено не было, суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения.

В результате постановление суда первой инстанции было отменено, производство по делу прекращено, а апелляционная жалоба предпринимателя удовлетворена. Постановление вступило в законную силу.

4 августа 2026 года сообщалось, что Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области поставил точку в споре о национальности умершей матери жителя региона. Подробнее об этом – по ссылке.

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Канат Болысбек
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