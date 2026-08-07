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События

В Казахстане распределили более 75 тысяч образовательных грантов

Более 75 тысяч грантов выделили абитуриентам на 2026–2027 учебный год, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане опубликованы итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Всего на программы бакалавриата выделено более 75 тысяч грантов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, для участия в конкурсе было подано 127 041 заявление. По итогам отбора государственный образовательный заказ освоен на 98%, что свидетельствует о высоком интересе абитуриентов к востребованным специальностям и эффективном распределении грантов с учетом потребностей рынка труда.

В этом году продолжена реализация программ, направленных на обеспечение регионального баланса. В рамках программы "Серпін" выделено 2180 грантов, еще 2500 грантов предусмотрено для молодежи западных регионов страны.

Кроме того, 3190 государственных образовательных грантов направлены на обучение в филиалах зарубежных вузов, открытых в Казахстане.

Наибольшее количество грантов распределено по инженерным, обрабатывающим и строительным направлениям – 16 674. Далее следуют педагогические науки (12 228), информационно-коммуникационные технологии (10 387), естественные науки, математика и статистика (9188), сельское хозяйство и биоресурсы (2515), услуги (2170), искусство и гуманитарные науки (1915), социальные науки, журналистика и информация (1485), бизнес, управление и право (1423), а также ветеринария (1175 грантов).

Результаты конкурса опубликованы в установленном порядке, а обладатели грантов смогут приступить к обучению в новом учебном году.

Ранее были названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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