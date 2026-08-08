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Опубликовано штормовое предупреждение на 9 августа

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 17:15 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 9 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара +35...+39°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Северо-Казахстанской области днем ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара +35...+36°C. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре и на востоке Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Днем по области ожидается сильная жара +40...+43°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря и сильная жара +40...+42°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара +36°C. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актобе днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и в центре днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара +36°C. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре – высокая.

В области Улытау ночью ожидаются порывы ветра 15-18 м/с на востоке и юге. Днем ожидается сильная жара +35...+39°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке – высокая. В Уральске днем ожидается сильная жара +35...+36°C.

В области Жетысу днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре – чрезвычайная. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35...+36°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара +35°C. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Кокшетау днем ожидается сильная жара +35°C.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35°C. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В горных районах Алматинской области днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке – высокая. В Конаеве днем ожидается сильная жара +36°C.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +40...+41°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и востоке – высокая. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области днем ожидаются дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +38°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе днем ожидается сильная жара +38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Павлодарской области ожидается туман. В центре и на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная. В Костанае днем ожидается сильная жара +35...+36°C.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 августа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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