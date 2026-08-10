Кассационный суд отменил итоги крупного тендера из-за "глюка" в системе

Ошибки государственных информационных систем не должны влиять на права добросовестных предпринимателей. К такому выводу пришел Кассационный суд по административным делам, поставив точку в споре вокруг итогов конкурса госзакупок в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства стало обращение ТОО "D". Представители компании заявили, что при рассмотрении их заявки на веб-портале государственных закупок не была применена условная скидка в размере 2%, предусмотренная официальными правилами.

В ходе судебного процесса выяснилось, что сбой произошел на техническом уровне: данные из информационных систем органов государственных доходов передались на портал госзакупок с ошибкой.

"В результате участнику необоснованно не была предоставлена предусмотренная законодательством скидка". Кассационный суд по административным делам

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону истца, признав недействительными как сам протокол итогов конкурса, так и договор, заключенный с другим участником – ТОО "М".

Рассмотрев кассационную жалобу ТОО "М", Высшая судебная инстанция подчеркнула принципиальную позицию: сбои и технические погрешности в работе государственных цифровых систем не могут ухудшать положение добросовестных участников административных процедур.

В итоге судебные акты нижестоящих инстанций были оставлены без изменения, а результаты спорных госзакупок – окончательно отменены.

Ранее сообщалось, что многомиллионный обман на госзакупках раскрыли в одной из больниц на юге Казахстана.