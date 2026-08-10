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События

Хитрая "должница на миллион" пыталась скрыться от полиции на юге Казахстана

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 01:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полицейские Восточно-Казахстанской области нашли должницу, задолжавшую жительнице Усть-Каменогорска более миллиона тенге. Женщина уклонялась от выплат с декабря прошлого года, передает Zakon.kz.

Как сообщает 10 августа 2026 года издание YK-news.kz, в отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении 31-летней горожанки в розыск.

"С декабря 2025 года гражданка уклонялась от исполнения обязательств перед жительницей города, сумма задолженности превышает миллион тенге", – рассказали в департаменте полиции ВКО.

Сотрудники миграционной службы оперативно вышли на след беглянки и установили, что она скрывается в Шымкенте.

"Информацию о ее местонахождении передана судебному исполнителю для принятия мер по принудительному взысканию задолженности", – сообщили в ДП.

Ранее сообщалось, что студентка через суд взыскала алименты со своего отца на период обучения в университете.

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Канат Болысбек
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