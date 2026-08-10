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Общество

Пятеро детей и кредиты не помогли: 18-летняя казахстанка через суд обязала отца платить алименты

девушка, судья, картинка, сгенерированная с помощью ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 17:48 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
Студентка через суд взыскала алименты со своего отца на период обучения в университете. Об этом 10 августа 2026 года рассказали в Шуском районном суде Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза суда, опубликованного в Telegram-канале, истец указала, что является студенткой 1-го курса очной формы обучения Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова на платной основе.

"После достижения совершеннолетия выплата алиментов была прекращена. В связи с обучением на дневном отделении она не имеет постоянного дохода и возможности трудоустройства, несет расходы, связанные с оплатой обучения, проживанием и иными необходимыми затратами. Ответчик иск признал частично, пояснив, что не отказывается от оказания материальной помощи дочери, однако просил учесть его материальное и семейное положение".Шуский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что ответчик состоит во втором браке, имеет 5 несовершеннолетних детей, постоянное место работы и кредитные обязательства.

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Вместе с тем суд учел, что родители имеют равные обязанности по содержанию детей.

Также судом принято во внимание, что истец обучается на платной основе и не имеет возможности самостоятельно обеспечивать себя в период обучения.

"Решением суда с ответчика в пользу дочери взысканы алименты в размере 17 МРП ежемесячно на период обучения – до июля 2028 года, также госпошлина в доход государства".Шуский районный суд Жамбылской области

Отмечается, что решение вступило в законную силу.

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С 25 августа алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам

6 августа 2026 года стало известно, что госслужащего исключили из очереди на жилье, но он выиграл суд против акимата и "Отбасы банка". Дело было рассмотрено Специализированным межрайонным административным судом (СМАС) Жамбылской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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