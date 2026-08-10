Токаев направил соболезнования Шавкату Рахмонову после смерти его отца

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования известному спортсмену Шавкату Рахмонову. Об этом 10 августа 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

​Глава государства выразил глубокие соболезнования профессиональному спортсмену, бойцу смешанных единоборств Шавкату Рахмонову в связи с кончиной его отца Бактыбая Алпамысова. "Бактыбай Рахмонулы был уважаемым человеком, прожившим достойную жизнь. Как истинный патриот, он воспитал такого сильного и мужественного сына, как Вы, приумножившего авторитет страны и ставшего гордостью всего нашего народа", – говорится в телеграмме. Ранее президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной Ардака Амиркулова.

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