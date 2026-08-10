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События

Токаев направил соболезнования Шавкату Рахмонову после смерти его отца

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 20:36 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования известному спортсмену Шавкату Рахмонову. Об этом 10 августа 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

​Глава государства выразил глубокие соболезнования профессиональному спортсмену, бойцу смешанных единоборств Шавкату Рахмонову в связи с кончиной его отца Бактыбая Алпамысова.

"Бактыбай Рахмонулы был уважаемым человеком, прожившим достойную жизнь. Как истинный патриот, он воспитал такого сильного и мужественного сына, как Вы, приумножившего авторитет страны и ставшего гордостью всего нашего народа", – говорится в телеграмме.

Ранее президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной Ардака Амиркулова.

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Канат Болысбек
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