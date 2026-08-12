Напал с ножом на мать и сбежал во Вьетнам: казахстанца экстрадировали и отправили в СИЗО

Из Вьетнама в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на мать. Подробности озвучили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2025 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, после словесного конфликта несколько раз ударил мать ножом.

Уже после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли на территории Вьетнама.

"В июне 2026 года он был задержан в Дананге и по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирован на родину". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Теперь, как подчеркивают в надзорном органе, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Чуть ранее стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. В чем его обвиняют, можно узнать по этой ссылке.