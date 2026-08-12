Напал с ножом на мать и сбежал во Вьетнам: казахстанца экстрадировали и отправили в СИЗО
По данным следствия, в ноябре 2025 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, после словесного конфликта несколько раз ударил мать ножом.
Уже после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли на территории Вьетнама.
"В июне 2026 года он был задержан в Дананге и по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирован на родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Теперь, как подчеркивают в надзорном органе, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
Чуть ранее стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. В чем его обвиняют, можно узнать по этой ссылке.