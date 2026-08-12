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События

Напал с ножом на мать и сбежал во Вьетнам: казахстанца экстрадировали и отправили в СИЗО

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:08 Фото: pixabay
Из Вьетнама в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на мать. Подробности озвучили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2025 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, после словесного конфликта несколько раз ударил мать ножом.

Уже после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли на территории Вьетнама.

"В июне 2026 года он был задержан в Дананге и по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирован на родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Теперь, как подчеркивают в надзорном органе, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Чуть ранее стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. В чем его обвиняют, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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