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События

"Охота" на горного козла с палками: чем закончилась скандальная история на юге Казахстана

горный козел, животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:55 Фото: pixabay
Ранее в Казнете активно распространяли видео из Туркестанской области. Там местные жители решили буквально "охотиться" на диких животных с помощью палок, сообщает Zakon.kz.

В кадре горный козел забился в углубление горной скалы, испугавшись людей. Выбежав, животное получило удар палкой.

"Местные жители села Козмолдак Туркестанской области решили охотиться на диких животных с помощью палок и камней, как в старые добрые времена", – говорится в описании к видео, опубликованному 6 августа 2026 года.

На эту ситуацию моментально отреагировали в акимате Созакского района области.

Там уточнили, что подростки, находясь у подножия гор, встретили детеныша горного козла. По данным акимата, они из любопытства попытались поймать животное.

При этом, уверяют в ведомстве, вреда дикому животному причинено не было.

"С подростками и их родителями проведена разъяснительная работа. Им подробно объяснили необходимость не приближаться к диким животным в природе, не вмешиваться в их естественную жизнедеятельность и бережно относиться к окружающей среде и животному миру". Акимат Сузакского района Туркестанской области

Уже 12 августа администрация Каратауского государственного природного заповедника выступила с заявлением и оповестила о своей работе по произошедшему.

Сотрудники парка выяснили, что граждане из скандального видео на территорию заповедника не заходили, а инцидент произошел у подножия горы Жыланды.

сотрудники парка, нарушитель, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:55

Фото: Instagram/karatau_nature_reserve

"Установлены три жителя села Созакского района, имеющие отношение к произошедшему. От них были получены объяснения. В целях предупреждения правонарушений с гражданами была проведена профилактическая работа", – добавили в пресс-службе парка.

Также говорится, что по факту нарушения законодательства были приняты соответствующие административные меры.

нарушители, сотрудники парка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:55

Фото: Instagram/karatau_nature_reserve

Каратауский государственный природный заповедник является самым молодым заповедником в Казахстане (основан в 2004 году), где обитают редкие виды животных, включая краснокнижного каратауского архара.

В начале августа мы рассказывали, что в Восточном Казахстане мужчина получил разрешение на отстрел волка, однако незаконно застрелил дикого кабана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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