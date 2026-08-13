Зеленая зона вместо старых построек: как изменилась территория возле ТД "Артем"

В Астане продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды. В этом году в столице планируется обновить 173 общественных и дворовых пространства, передает официальный сайт столичного акимата.

Одно из заметных преображений произошло возле известного горожанам базара и торгового дома "Астаналык" ("Артем") – одного из самых оживленных мест столицы. Еще несколько лет назад прилегающая территория выглядела совсем иначе: старые одноэтажные постройки, минимум зелени и практически полное отсутствие комфортного пространства для людей.

Сегодня на месте старых строений появилось уютное общественное пространство. После демонтажа построек территорию озеленили: здесь высадили деревья и многолетние растения, обустроили прогулочные дорожки и места для отдыха.

Теперь территория возле ТД "Астаналық" ("Артем") – это не просто пространство между торговыми объектами и улицами, а полноценная благоустроенная зона, где стало больше зелени и комфорта для горожан.

Подобные проекты постепенно меняют облик столицы, возвращая жителям пространства, которые раньше оставались неуютными или практически не использовались для отдыха. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению, удобным пешеходным маршрутам и созданию мест, где жители могут проводить время в комфортной городской среде.

Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.