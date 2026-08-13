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События

Зеленая зона вместо старых построек: как изменилась территория возле ТД "Артем"

Астана, сад, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52 Фото: gov.kz
В Астане продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды. В этом году в столице планируется обновить 173 общественных и дворовых пространства, передает официальный сайт столичного акимата.

Одно из заметных преображений произошло возле известного горожанам базара и торгового дома "Астаналык" ("Артем") – одного из самых оживленных мест столицы. Еще несколько лет назад прилегающая территория выглядела совсем иначе: старые одноэтажные постройки, минимум зелени и практически полное отсутствие комфортного пространства для людей.

дома, торговый дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52

Фото: gov.kz

техника, площадка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52

Фото: gov.kz

Сегодня на месте старых строений появилось уютное общественное пространство. После демонтажа построек территорию озеленили: здесь высадили деревья и многолетние растения, обустроили прогулочные дорожки и места для отдыха.

машины, дома, площадка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52

Фото: gov.kz

Теперь территория возле ТД "Астаналық" ("Артем") – это не просто пространство между торговыми объектами и улицами, а полноценная благоустроенная зона, где стало больше зелени и комфорта для горожан.

площадка, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52

Фото: gov.kz

торговый дом, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52

Фото: gov.kz

Подобные проекты постепенно меняют облик столицы, возвращая жителям пространства, которые раньше оставались неуютными или практически не использовались для отдыха. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению, удобным пешеходным маршрутам и созданию мест, где жители могут проводить время в комфортной городской среде.

Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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