Помогал жертвам домашнего насилия, а сам избил супругу: юриста осудили в Жетысу
Фото: pexels
В области Жетысу юрист Центра помощи жертвам семейно-бытового насилия получил 200 часов общественных работ за насилие над супругой, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе областной прокуратуры 14 августа 2026 года раскрыли некоторые подробности.
Известно, что на момент совершения правонарушения казахстанец работал юристом Центра поддержки семьи "Жанұя", который оказывает помощь людям, пострадавшим от семейно-бытового насилия.
Несмотря на профессиональную деятельность, связанную с защитой прав потерпевших, он сам совершил противоправные действия в отношении супруги.
Уже в суде государственный обвинитель полностью доказал его вину.
"Приговором суда мужчине назначено 200 часов общественных работ. Решение суда вступило в законную силу".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу
Немного ранее сообщалось, что 23 года брака закончились жуткой трагедией на кухне в Павлодаре. Что произошло между супругами, можно узнать по этой ссылке.
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