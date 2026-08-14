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События

Помогал жертвам домашнего насилия, а сам избил супругу: юриста осудили в Жетысу

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:43 Фото: pexels
В области Жетысу юрист Центра помощи жертвам семейно-бытового насилия получил 200 часов общественных работ за насилие над супругой, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной прокуратуры 14 августа 2026 года раскрыли некоторые подробности.

Известно, что на момент совершения правонарушения казахстанец работал юристом Центра поддержки семьи "Жанұя", который оказывает помощь людям, пострадавшим от семейно-бытового насилия.

Несмотря на профессиональную деятельность, связанную с защитой прав потерпевших, он сам совершил противоправные действия в отношении супруги.

Уже в суде государственный обвинитель полностью доказал его вину.

"Приговором суда мужчине назначено 200 часов общественных работ. Решение суда вступило в законную силу".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

Немного ранее сообщалось, что 23 года брака закончились жуткой трагедией на кухне в Павлодаре. Что произошло между супругами, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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