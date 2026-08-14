Свыше 150 полицейских вышли на дороги Алматы из-за блэкаута

Полиция Алматы 14 августа 2026 года взяла под контроль дорожную ситуацию в связи с отключением светофоров из-за блэкаута, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"В связи с отключением электроэнергии в четырех районах Алматы сотрудники полиции переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности дорожного движения. На данный момент светофоры переведены на ручное регулирование. На наиболее загруженных и уязвимых участках задействованы свыше 150 сотрудников полиции, которые осуществляют регулирование дорожного движения".

Кроме того, усилены наряды патрульной полиции, организован дополнительный контроль за дорожной обстановкой и безопасностью участников движения.

Отмечается, что полиция Алматы держит ситуацию на дорогах под контролем и принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта.

"Водителей и пешеходов просим соблюдать требования сотрудников полиции, быть предельно внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее мы писали, что в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения света. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

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Позднее в АО "KEGOC" назвали предварительную причину блэкаута в Казахстане. По данным национального оператора электросетей РК, перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.

В Министерстве энергетики РК заявили следующее:

"14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК. В настоящее время системный оператор АО "KEGOC" проводит необходимые восстановительные работы, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики. Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно".

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.