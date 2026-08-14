Известны подробности восстановления энергоснабжения в Казахстане

АО "KEGOC" полностью восстановило работу Единой энергосистемы Казахстана после технологического нарушения, произошедшего 14 августа 2026 года, и назвало предварительную причину сбоя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, уже в 16:12 со стороны сетей АО "KEGOC" было полностью восстановлено электроснабжение Алматинского энергоузла.

Спустя 14 минут, в 16:26, была восстановлена параллельная работа Южной зоны Единой энергосистемы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии с основной частью ЕЭС Казахстана.

Таким образом, энергосистема Казахстана полностью вернулась к штатной схеме работы.

По предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал резкий наброс мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.