#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
События

Известны подробности восстановления энергоснабжения в Казахстане

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 18:12 Фото: unsplash
АО "KEGOC" полностью восстановило работу Единой энергосистемы Казахстана после технологического нарушения, произошедшего 14 августа 2026 года, и назвало предварительную причину сбоя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, уже в 16:12 со стороны сетей АО "KEGOC" было полностью восстановлено электроснабжение Алматинского энергоузла.

Спустя 14 минут, в 16:26, была восстановлена параллельная работа Южной зоны Единой энергосистемы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии с основной частью ЕЭС Казахстана.

Таким образом, энергосистема Казахстана полностью вернулась к штатной схеме работы.

По предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал резкий наброс мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Названа предварительная причина утечки газа в Актобе
12:36, 10 октября 2023
Названа предварительная причина утечки газа в Актобе
Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ
09:38, 28 октября 2023
Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ
электросети
12:00, 15 апреля 2026
На западе Казахстана набирает темп стратегический проект KEGOC
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
18:16, Сегодня
Веснина поделилась ожиданиями от работы Медведева с казахстанским тренером Голубевым
Ислам Махачев
17:41, Сегодня
"У Махачева очень слабое резюме": экс-боец UFC Шауб не считает Ислама великим бойцом
Иэн Гэрри
17:05, Сегодня
Гэрри надеется на реванш с Рахмоновым после возвращения казахстанца в октагон UFC
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:25, Сегодня
Григорий Ломакин с камбэком вышел в финал "Кубка Президента" в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: