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События

От +37°С до +28°С: синоптики рассказали, когда жара отступит в Алматы

дожди летом, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 21:30 Фото: pixabay
В Алматы после сильной жары ожидается постепенное изменение погоды. В городе пройдут дожди и грозы, усилится ветер, а к концу недели температура воздуха днем опустится до +28+30°C, ночи также станут прохладнее. Подробный прогноз на неделю Zakon.kz предоставили в Гидрометцентре.

Согласно долгосрочным данным синоптиков, недельный перепад температур в мегаполисе составит от +37°C до +28°C.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, начало недели в мегаполисе будет преимущественно сухим и жарким.

"В начале недели сохранится преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +34+36°C сильной жары. Ночью температура составит +22+24°C. Ветер в основном будет умеренным юго-восточного направления", – отметила представитель "Казгидрометцентра".

Также синоптик добавила, что во второй половине недели погода начнет меняться.

"С 18 августа температура начнет постепенно снижаться. Пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. Вместе с прохождением атмосферного фронта температура воздуха понизится до +30+32°C днем, а ночью +16+20°C".Гультансык Медеуова

К концу недели осадки прекратятся, сохранится переменная облачность. Дневная температура понизится до +28+30°C, ночная – до +16+18°C.

Прогноз погоды в Алматы на 15-21 августа

15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +35+37°C.

16-17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +34+36°C.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +31+33°C.

19 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

20 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

Штормовое предупреждение

Также синоптики распространили штормовое предупреждение для Алматы и Алматинской области.

15 августа в горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный, на востоке области, в горных районах порывы могут достигать 15-20 м/с.

Днем в регионе ожидается сильная жара до +35+38°C. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке и в центре – высокая.

В Алматы 15 августа днем прогнозируется сильная жара +35+37°C, сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве температура днем поднимется до +36+38°C.

В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы 15 августа ожидаются небольшой дождь и гроза.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 августа на юге и в предгорных районах Алматинской области прогнозируются небольшой дождь и гроза. В Алматы ночью 15 августа также ожидаются небольшой дождь и гроза, при этом ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев о том, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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