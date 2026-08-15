Опубликовано штормовое предупреждение на 16 августа

"Казигдромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 августа 2026 года. В списке – весь Казахстан – Астана, Алматы, Шымкент и все 17 областей, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Карагандинской области ожидаются небольшой дождь и гроза, на севере и востоке – дождь и гроза. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге области – чрезвычайная. В Караганде днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь и гроза. На юге, востоке и в центре области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке и в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь и гроза. На востоке и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+39°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +37...+39°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и в центре она сохраняется. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, ночью на севере – сильный дождь, днем на севере и востоке – сильный дождь, град и шквал. На западе области ожидается пыльная буря. На западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре области – чрезвычайная. В Кокшетау ночью и утром ожидаются дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Утром и днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +38...+40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге области – высокая. В Таразе днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, востоке и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере, юге и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе, севере и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре – высокая. В Конаеве днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Днем ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и юге – град и шквал. На западе, севере и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – до 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал, порывы ветра 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.

Днем на западе, востоке и юге области Абай ожидаются дождь, гроза, град и шквал. На западе, юге и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – до 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре – чрезвычайная. В Семее днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере области – туман. Днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря и порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, на западе и юге – град и шквал. На западе, юге и в центре области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре ожидается чрезвычайная. В Павлодаре днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и юге – сильный дождь, град и шквал. Днем на западе и востоке области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на севере, востоке и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем – 15-20 м/с, на западе и востоке – 23-28 м/с. На западе, севере и юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза, град и шквал, ночью и утром – туман. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью – до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Днем на западе и севере области ожидается пыльная буря. На западе, севере и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 августа.