Снова дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде на понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны ожидается сильный дождь, возможно выпадение града, шквалистый ветер. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге – с пыльной бурей, на западе, северо-западе, севере РК ночью и утром – туман". РГП "Казгидромет"

Сильная жара +35...+36°С ожидается в Алматинской области и области Жетысу, на юге Мангистауской области – +38°С.

В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на юге, востоке, в центре Акмолинской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, юго-западе Северо-Казахстанской, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях области Жетысу и Улытау, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, в центре Павлодарской, на западе Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Алматы, Астане и Шымкенте за ближайшие три дня.