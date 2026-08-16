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События

Алматинец хотел уйти от алиментов, но попался сам и подставил жену

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 22:52 Фото: Zakon.kz
История с долгами по алиментам в Алматы неожиданно обернулась административными штрафами для всей семьи. В ходе расследования уголовного дела стражи порядка выявили целый ряд других нарушений, передает Zakon.kz.

Об этом 16 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, изначально в производстве находилось уголовное дело в отношении алматинца, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание детей.

Однако во время следствия всплыли новые интересные подробности.

"Выяснилось, что ранее мужчину остановил патрульный экипаж. За рулем он находился, не имея права управления транспортным средством. Но выяснилось и другое: автомобиль ему передала собственная супруга", – говорится в сообщении ДП.

В итоге к ответственности привлекли обоих супругов. На мужчину составили протокол за вождение без прав, а его жену оштрафовали за передачу управления машиной лицу, не имеющему на это права.

Ранее сообщалось, что костанаец пошел на преступление из-за миллионных алиментов.

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Канат Болысбек
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