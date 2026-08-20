Фонд "СОЦИС-А" по заказу Zakon.kz проведет экзитпол на выборах в Курултай

23 августа 2026 года Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана" ОФ ИКСИ "СОЦИС-А" проведет социологическое исследование по предварительному подсчету результатов голосования на выборах депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

Опрос общественного мнения будет проводиться по методике "exit poll" на 200 избирательных участках страны.

Результаты исследования будут представлены 24 августа 2026 года, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Выборы в Курултай назначены на ближайшее воскресенье, 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Подробнее о предстоящих исторических выборах депутатов Курултая вы можете прочитать здесь.