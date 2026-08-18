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Казахстанец предпочел остаться безработным и получить судимость, лишь бы не содержать дочь

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 00:30 Фото: Zakon.kz
Отказывался от работы, игнорировал суды и задолжал собственной дочери более двух миллионов тенге: в области Жетысу нежелание отца платить алименты закончилось уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры области Жетысу. По данным надзорного органа, житель Текели длительное время игнорировал вступившее в законную силу судебное решение и не выплачивал алименты на несовершеннолетнюю дочь.

В результате задолженность превысила 2,1 млн тенге, поставив ребенка в трудное материальное положение.

"Хотя должнику неоднократно предлагали официальное трудоустройство, он без уважительных причин отказывался работать и продолжал уклоняться от родительских обязанностей", – отметили в прокуратуре региона.

Кроме того, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение, но выводов он не сделал.

В итоге суд признал гражданина В. виновным по ст. 139 УК РК ("Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей") и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Всего по итогам надзорной деятельности прокуратуры области Жетысу из-за неуплаты алиментов зарегистрировано девять уголовных дел.

Помимо мер уголовного преследования, по инициативе прокуроров 54 должника привлечены к административной ответственности за неисполнение судебных актов. В пользу детей региона уже удалось взыскать 185 млн тенге.

Ранее сообщалось, что алматинец хотел уйти от алиментов, но попался сам и подставил жену.

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Канат Болысбек
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