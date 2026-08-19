Рискнул собой ради ребенка: тренер спас мальчика в Семее
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 августа 2026 года тренер из Семея Тимур Рахимжанов спас ребенка, который тонул в реке Иртыш. Это произошло во время прогулки мужчины на лошади вдоль берега в районе села Озерки Жанасемейского района, сообщает Zakon.kz.
Услышав крики о помощи, тренер заметил в воде тонущего ребенка. Не теряя времени, он вошел в реку, доплыл до мальчика и помог ему выбраться на берег.
После спасения Тимур Рахимжанов связался с родителями ребенка и передал им мальчика. Спасенным оказался семилетний ребенок.
Благодаря решительным и своевременным действиям тренера удалось избежать трагедии и спасти жизнь мальчика.
Ранее сообщалось, что прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме.
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