Рискнул собой ради ребенка: тренер спас мальчика в Семее

18 августа 2026 года тренер из Семея Тимур Рахимжанов спас ребенка, который тонул в реке Иртыш. Это произошло во время прогулки мужчины на лошади вдоль берега в районе села Озерки Жанасемейского района, сообщает Zakon.kz.

Услышав крики о помощи, тренер заметил в воде тонущего ребенка. Не теряя времени, он вошел в реку, доплыл до мальчика и помог ему выбраться на берег.

После спасения Тимур Рахимжанов связался с родителями ребенка и передал им мальчика. Спасенным оказался семилетний ребенок.

Благодаря решительным и своевременным действиям тренера удалось избежать трагедии и спасти жизнь мальчика.

Ранее сообщалось, что прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме.