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Общество

Аномальные +40°С и ливни обрушатся на Казахстан – прогноз жары и дождей на 20 августа

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 18:00 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
На Казахстан в предстоящий четверг, 20 августа 2026 года, одновременно надвигаются аномальная жара до +40°С и сильные дожди. Об этом говорится в прогнозе, который опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем сразу в шести регионах республики:

  • до +35°С – в Алматинской области,
  • до +35+38°С – в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и области Жетысу,
  • до +38+40°С – в Мангистауской области.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, шквалистый ветер. На севере, в центре страны ожидаются сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается лишь на юге республики.

"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как следует из прогноза, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской области, области Абай, на западе, юге Акмолинской, на северо-западе, в центре Карагандинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях Жетысу и Улытау, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Мангистауской, в центре Павлодарской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской области.

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О том, какой будет погода в Казахстане в сентябре, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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