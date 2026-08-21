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События

Опубликован список обладателей образовательных грантов от акимата Астаны

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 12:59 Фото: freepik
Акимат Астаны утвердил списки тех, кому будут предоставлены государственные гранты на получение высшего и послевузовского образования от местного исполнительного органа (МИО), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление 20 августа 2026 года подписал аким столицы Женис Касымбек.

Списки обладателей грантов утверждены на основании протокола заседания Комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования на 2026-2030 учебные годы.

В документе указаны три категории обладателей грантов:

1. Список обладателей государственного образовательного гранта МИО Астаны на подготовку специалистов с высшим образованием по очной форме обучения на 2026-2030 учебные годы.

2. Список обладателей государственного образовательного гранта акимата города на подготовку специалистов с послевузовским образованием по очной форме обучения на 2026-2029 учебные годы (резидентура).

3. Список обладателей гранта на вакантные образовательные гранты МИО, высвободившиеся в процессе получения высшего образования по итогам экзаменационных сессий 2025-2026 учебного года и по результатам конкурсов, проведенных Некоммерческим акционерным обществом "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".

Кто получил государственные гранты от акимата Астаны, можно узнать здесь.

7 августа 2026 года Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Более 75 тысяч абитуриентов получили возможность бесплатно обучаться в вузах страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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