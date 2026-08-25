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События

100-летие казахстанского баскетбола: Токаев встретился с президентом FIBA и наградил его орденом

президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:41 Фото: akorda.kz
В Астане во Дворце Независимости состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации баскетбола (FIBA) шейхом Саудом Али Аль-Тани, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 августа 2026 года проинформировали в Telegram-канале Акорды:

"В ходе беседы президент нашей страны высоко оценил поддержку, которую FIBA оказывает отечественному баскетболу, а также поблагодарил Сауда Али Аль-Тани за участие в заседании Национальной федерации баскетбола Казахстана".

Глава государства отметил, что в текущем году отечественный баскетбол празднует свое 100-летие, при этом он продолжает входить в число популярных игровых видов спорта, пользуясь растущим интересом среди детей и молодежи.

Он также рассказал собеседнику, что из Казахстана вышли выдающиеся баскетболисты, которые успешно выступали на международном уровне, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Касым-Жомарт Токаев сообщил Сауду Али Аль-Тани о растущей популярности в нашей стране такого перспективного направления, как баскетбол формата 3×3.

В рамках встречи особое внимание было уделено развитию массового и профессионального баскетбола, подготовке спортивного резерва, а также реализации совместных проектов.

В свою очередь президент Международной федерации баскетбола выразил искреннюю признательность главе государства за поддержку баскетбола в Казахстане, а также рассказал о планах FIBA по дальнейшей популяризации этого вида спорта.

президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:41

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации баскетбола шейха Сауда Али Аль-Тани орденом "Достық" II степени за вклад в развитие баскетбола в Казахстане.

президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани, президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:41

Фото: akorda.kz

Днем ранее, 24 августа, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. В ходе беседы премьер-министр Армении поздравил главу государства с успешным проведением выборов в однопалатный Курултай и отметил историческую значимость этого события для Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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