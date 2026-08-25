Снег, град и ливни надвигаются на Казахстан

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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 26 августа 2026 года, предоставили синоптики. Из него следует, что страну накроют снег, град и ливни, а также сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, связанные с северо-западным циклоном, сохранят дожди с грозами на большей части территории Казахстана. "На востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града, в горных районах Алматинской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке Казахстана ночью и утром – туман". Также в прогнозе говорится, что днем сильная жара ожидается в двух регионах РК: до +38...+39°С – в Мангистауской области,

– в Мангистауской области, до +35°С – на юге Костанайской области. Материал по теме Температура в Казахстане растет и жарких дней становится больше: данные за 50 лет раскрыл "Казгидромет" Кроме того, как следует из прогноза, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на востоке Жамбылской, Алматинской, на северо-западе, востоке Костанайской областей;

– на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на востоке Жамбылской, Алматинской, на северо-западе, востоке Костанайской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на юге, востоке, в центре области Жетысу, на юго-западе области Абай, на западе, юге, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Мангистауской, на юге Карагандинской областей. Материал по теме Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области Ранее синоптики опубликовали обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 26, 27 и 28 августа 2026 года.

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