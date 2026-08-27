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События

Партия "Әділет" распределила депутатские мандаты в Курултай I созыва

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 10:09 Фото: Zakon.kz
В Астане состоялось заседание Бюро политического совета партии "Әділет" под председательством Айбека Дадебая, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания Бюро утвердило список из 110 кандидатов, получивших депутатские мандаты в однопалатном парламенте страны. Соответствующее решение и партийный список направлены в Центральную избирательную комиссию РК для официальной регистрации депутатов Курултая первого созыва.

В составе фракции – 37 женщин (33,6%), 13 представителей молодежи (11,8%) и 2 человека с инвалидностью (1,8%). Представители других национальностей – 21 человек, или 19% состава фракции. Средний возраст депутатов составляет 46,7 лет.

В новый состав вошли 13 бывших членов Национального курултая. Парламентский опыт имеют 24 депутата: 20 ранее являлись депутатами Мажилиса, 4 – Сената. Кроме того, 10 депутатов входят в Президентский молодежный кадровый резерв, 4 – в Совет по молодежной политике при Президенте, 5 – в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте. Еще 26 избирались депутатами маслихатов.

В составе фракции также представлены специалисты из различных сфер, в том числе 3 эколога, 2 представителя волонтерского движения и 4 специалиста в сфере IT.​

Список кандидатов, которым распределены депутатские мандаты:

1. Авершин Константин Викторович

2. Адаев Ербол Даненович

3. Адамбеков Тлектес Серикбайулы

4. Аймагамбетов Асхат Канатович

5. Аймаганова Айжан Талгатовна

6. Алимкулов Бекжан Мухидинович

7. Алтай Абай

8. Атабаева Гульзира Нуржановна

9. Атамкулова Гульназ Турехановна

10. Ахмедиев Дархан Мейрамович

11. Баденова Асель Жанбулатовна

12. Байсакова Зульфия Мухамедбековна

13. Басин Вадим Борисович

14. Батырбеков Эрлан Гадлетович

15. Башимов Марат Советович

16. Бекназаров Нурлан Кудиярович

17. Больгерт Евгений Андреевич

18. Буршаков Сатыбалды Ересович

19. Годунова Наталья Николаевна

20. Дадебай Айбек Аркабайулы

21. Данилов Александр Сергеевич

22. Джаманкулова Карлыгаш Калибековна

23. Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна

24. Дилдабек Дидарбек Жумагалиулы

25. Ерназар Шынасыл Женисович

26. Есимханов Сунгат Куатович

27. Ашимжанов Жанарбек Садыканович

28. Закиева Динара Болатовна

29. Имашева Снежанна Валерьевна

30. Искандерова Акерке Нургалиевна

31. Карабасова Лаура Чапаевна

32. Каринова Шолпан Танатовна

33. Кемалов Мейрамбай Тамабаевич

34. Карибек Даулет Жамаубаевич

35. Кожаев Марат Шадетханович

36. Кожахметова Лаззат Таймыровна

37. Кузиева Замира Закировна

38. Кучинская Юлия Владимировна

39. Камзабекулы Дихан

40. Медеуова Дана Темиртаевна

41. Нахбаева Гулисхан Сайфулиновна

42. Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович

43. Оспанбеков Амирбек Канатбекович

44. Перепечина Ольга Валентиновна

45. Петров Константин Викторович

46. Пономарёв Сергей Михайлович

47. Пулатов Шерзод Аббозович

48. Рожин Максим Николаевич

49. Рымжанов Мади Рысбекович

50. Савельева Татьяна Михайловна

51. Саиров Ерлан Бияхметович

52. Сарым Айдос Амироллаович

53. Скакова Айжан Амангельдиковна

54. Смышляева Екатерина Васильевна

55. Сугирбай Аят Исатаевич

56. Сулаймонова Русана Руслановна

57. Сулейменова Айсулу Канатовна

58. Темербаева Айжан Маратовна

59. Тен Ирина Сергеевна

60. Токтамурат Армангуль

61. Хаирова Асель Ануаровна

62. Шапак Унзила

63. Шаталов Никита Сергеевич

64. Шибутов Марат Максумович

65. Адамбек Кендебай Сарыбаевич

66. Сагинов Замир Садыкович

67. Жылкыбаева Ляззат Ауезхановна

68. Маралов Даурен Адильмырзаулы

69. Ниязалиев Нуржан Ауезович

70. Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич

71. Беркимбаев Берик Серикович

72. Найымбекова Айжан Избасхановна

73. Байбеков Шалкар Заманбекович

74. Базенов Айрат Базенович

75. Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

76. Мусылманбек Ерканат

77. Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна

78. Данагулов Ербол Жеткергенович

79. Елеусизова Бота Сериковна

80. Тенизбаев Нурбахыт Молдахметович

81. Амиргалиев Мадияр Орынтаевич

82. Хайруллин Арман Габидуллаевич

83. Хайруллиев Муса Карашаулы

84. Нургалиев Ербол Жолдаспекович

85. Ашимова Аяужан Турсынбековна

86. Тамабек Абилхаир Галымович

87. Ералиев Бекалы Ералиевич

88. Джансенгиров Арман Серикович

89. Щербаков Станислав Александрович

90. Баялышбаев Елдос Кайыркенулы

91. Тлемисов Турарбек Тлемисович

92. Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

93. Калыков Арман Кобыландынович

94. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович

95. Рамазанова Наталья Сергеевна

96. Оспанов Шота Сабитбекович

97. Кожаниязов Серик Салаватович

98. Бакытбекулы Нуркен

99. Ералиев Магжан Абзалович

100. Урисбаев Аббат Жангирханович

101. Себасов Марат Бакбергенулы

102. Амантайулы Жаркынбек

103. Теренченко Илья Сергеевич

104. Токшылык Ерлан Бейсенулы

105. Семидоцких Елена Александровна

106. Жамалов Бауыржан Салдарович

107. Ергешбек Нурсадык Ергешбекович

108. Толыбаев Нурлан Алишерович

109. Жукебаев Алмат Отаубаевич

110. Абдикешов Алмат Жанболатович

Члены Бюро утвердили Положение о депутатской фракции партии "Әділет" в Курултае. По итогам выборов партия "Әділет" набрала 71,17% голосов и получила 110 из 145 депутатских мандатов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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