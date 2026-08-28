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События

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной короля Норвегии Харальда V

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 20:18 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V. Об этом 28 августа 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме глава государства отметил вклад Харальда V в развитие Норвегии и его роль в укреплении единства страны.

"Король Харальд V был выдающимся государственным деятелем, олицетворявшим единство, стойкость и впечатляющие достижения Норвегии. На протяжении своего долгого и славного правления Его Величество с достоинством и мудростью преданно служил стране, неизменно заботясь о благополучии народа и снискав его глубокое уважение и искреннюю любовь", – говорится в телеграмме.

Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился на престоле Норвегии с 1991 года. После его смерти новым королем страны стал его сын Хокон VIII.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана поздравил Майю Санду с 35-летием Независимости Молдовы.

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Канат Болысбек
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