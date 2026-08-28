Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной короля Норвегии Харальда V

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V. Об этом 28 августа 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме глава государства отметил вклад Харальда V в развитие Норвегии и его роль в укреплении единства страны.

"Король Харальд V был выдающимся государственным деятелем, олицетворявшим единство, стойкость и впечатляющие достижения Норвегии. На протяжении своего долгого и славного правления Его Величество с достоинством и мудростью преданно служил стране, неизменно заботясь о благополучии народа и снискав его глубокое уважение и искреннюю любовь", – говорится в телеграмме.

Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился на престоле Норвегии с 1991 года. После его смерти новым королем страны стал его сын Хокон VIII.

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