#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
События

Смертность на дорогах Казахстана начала снижаться в 2026 году

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
За семь месяцев 2026 года в Казахстане число погибших в ДТП сократилось на 16%, сообщает Zakon.kz.

Сократилось также само количество ДТП – на 4%, число травмированных – на 6%

На дорогах действует более 31 тыс. автоматических систем фиксации, с помощью которых пресечено 5,7 млн нарушений, сообщили в Кабмине.

"Реализация принципа "Закон и порядок" постепенно переводит правоохранительную систему от реагирования на правонарушения к их предупреждению. Цифровые инструменты и профилактика помогают повышать безопасность общественных пространств и защищать права граждан", – говорится в сообщении Правительства РК.

Ранее смертельный наезд на пешехода произошел у границы Алматы и области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
14:01, 15 октября 2024
Меньше денег из Нацфонда планируют брать с 2026 года
субботник
12:04, 22 августа 2026
Казахстан избавляется от стихийных свалок: что изменилось за последние годы
Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок
13:17, 28 июня 2025
В МВД обратились с важной просьбой к казахстанским водителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович и Мозес Итаума на взвешивании перед боем
08:54, Сегодня
Видео яркой битвы взглядов Хрговича и Итаумы на взвешивании перед титульным боем в Лондоне
Еркебулан Токтар
08:15, Сегодня
Еркебулан Токтар раскрыл свои космические гонорары за бои
Елена Рыбакина на турнире в Торонто
07:45, Сегодня
Рыбакина заняла четвёртое место по набранным очкам в серии хардовых турниров перед US Open
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову
07:05, Сегодня
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед поединком с Ядонгом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: