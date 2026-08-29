Смертность на дорогах Казахстана начала снижаться в 2026 году

Фото: Zakon.kz

За семь месяцев 2026 года в Казахстане число погибших в ДТП сократилось на 16%, сообщает Zakon.kz.

Сократилось также само количество ДТП – на 4%, число травмированных – на 6% На дорогах действует более 31 тыс. автоматических систем фиксации, с помощью которых пресечено 5,7 млн нарушений, сообщили в Кабмине. "Реализация принципа "Закон и порядок" постепенно переводит правоохранительную систему от реагирования на правонарушения к их предупреждению. Цифровые инструменты и профилактика помогают повышать безопасность общественных пространств и защищать права граждан", – говорится в сообщении Правительства РК. Ранее смертельный наезд на пешехода произошел у границы Алматы и области.

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