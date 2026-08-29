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События

В трех селах Каратобинского района ЗКО запущен водопровод за счет возвращенных активов

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 14:55 Фото: unsplash
Прокурор Западно-Казахстанской области Нурбек Уласбекулы совместно с акимом области Нариманом Торегалиевым принял участие в торжественном открытии магистрального водопровода в Каратобинском районе, сообщает Zakon.kz.

Проект реализован за счет активов, возвращенных государству во исполнение поручения главы государства.

Новый объект водоснабжения обеспечит питьевой водой свыше 1,5 тыс. жителей сел Толен, Сауле и Каракамыс, а также 9 социальных объектов. На реализацию проекта из специального фонда выделено 2.1 млрд тенге.

В целом на реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области за счет возвращенных активов выделено 17,7 млрд тенге. Из них на сегодня сданы в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 7 млрд тенге.

Прокуратура Западно-Казахстанской области продолжит уделять особое внимание целевому и эффективному использованию возвращенных средств, а также качеству реализации проектов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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