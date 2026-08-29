Опубликовано штормовое предупреждение на 30 августа

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 30 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь и гроза, порывы ветра до 18 м/с. В центре, на западе и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются небольшой дождь и гроза, временами порывы ветра до 18 м/с.

В Астане временами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. Днем на севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, днем – порывы ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь и гроза. На востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В центре, на юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Актюбинской области ожидается туман. На северо-востоке, северо-западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и востоке Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, днем на востоке – сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. В Кокшетау временами ожидаются дождь и гроза, днем – порывы ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, на севере – пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. На северо-западе и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. На севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Костанае днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области – высокая. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге и востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза и град. Ночью и утром на юге, востоке и в центре области – туман. Днем на юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром – туман.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем – град. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются дождь и гроза, ночью – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе и севере области Абай ожидаются дождь и гроза, днем в центре – дождь, гроза и град. Ночью на западе, севере и в центре, днем на востоке и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, юге и в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Утром и днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром – туман. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на севере и востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 августа.