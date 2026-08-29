Алматинка едва не погибла из-за жвачки на глазах у покупателей магазина

В Алматы военнослужащий спас девушку, которая начала задыхаться прямо в магазине. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрым и решительным действиям офицера, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства обороны Казахстана, инцидент произошел 28 августа в магазине "Достык". Находившаяся там девушка неожиданно подавилась жевательной резинкой, которая перекрыла дыхательные пути, и начала задыхаться.

В этот момент поблизости оказался майор Хасен-Султан Сарсенбеков – заместитель командира дивизиона по воспитательной и идеологической работе войсковой части 97617.

Несмотря на то, что военнослужащий находился в отпуске, он не растерялся и мгновенно пришел на помощь.

"Военнослужащий оказал первую помощь, после чего дыхание девушки восстановилось. Благодаря своевременным и решительным действиям майора Сарсенбекова удалось предотвратить трагедию", – рассказали 29 августа 2026 года в пресс-службе ведомства.

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