Лишали выплат из-за бумажек: важную правду о соцпомощи раскрыли в одном из районов Казахстана

В Узункольском районе Костанайской области прокуратура пресекла незаконные ограничения при выдаче социальной помощи. У нуждающихся граждан требовали лишние справки, а также лишали их выплат из-за пропущенных по уважительной причине сроков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 августа 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа региона. Нарушения обнаружили при анализе решения районного маслихата от 6 декабря 2023 года, регулирующего порядок, размеры и перечень получателей социальной помощи.

Как выяснили прокуроры, жители района, пропустившие трехмесячный срок подачи заявления по уважительным причинам, фактически лишались права на государственные выплаты. При этом в действующих правилах попросту отсутствовал механизм восстановления этого срока.

Кроме того, от граждан с инвалидностью незаконно требовали предоставить дополнительные медицинские документы, которые по закону не входят в перечень обязательных.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Узункольского района внесен протест. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, а правила приведены в соответствие с требованиями законодательства", – рассказали в надзорном органе.

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