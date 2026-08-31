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Общество

Заморозки, дожди с грозами и жара +31°С: опубликован обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:41 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня осени 2026 года. Из него следует, что 1, 2 и 3 сентября в трех крупнейших мегаполисах Казахстана ожидаются заморозки, дожди с грозами и жара до +31°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы, град, шквал. Ветер северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +12+14°С.
  • 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +15+17°С.
  • 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.
  • 2 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.
  • 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.
  • 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.
  • 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:41
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Ранее синоптики сообщили, что осень в Казахстане начнется с заморозков. Подробнее о прогнозе погоды на 1-3 сентября 2026 года – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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