Убийство морпеха в Мангистау: еще один солдат, которому угрожал оружием подсудимый, дал показания в суде

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова обвиняют в умышленном убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова.

В суде допрашивают военнослужащих бригады морской пехоты. Свидетель Бекзат Жакен рассказал, что 7 сентября был в наряде помощником дежурного по лагерному сбору. После инструктажа Досов получил оружие и ушел с другим военнослужащим в туалет.

"Я был в палатке. В этот момент пришел Досов, вытащил пистолет. Я спросил: "Ты что делаешь?" Я стоял у стола, он направил пистолет мне в лицо, я уклонился влево. Через некоторое время услышал выстрел, увидел бегущих военнослужащих и как Досов держал голову Баркулова", – сказал Бекзат Жакен.

Ранее по делу допросили мать погибшего и других сослуживцев. Досов угрожал оружием не только Жакену, но и Ержану Балтабаеву.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.