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События

Информагентства СНГ намерены систематизировать обмен туристическим контентом

Руководители информагентств СНГ обсудили развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 19:39 Фото: Kazinform
Руководители государственных информагентств стран СНГ обсудили новые механизмы продвижения туристического потенциала государств Содружества. Одной из инициатив стало предложение Kazinform систематизировать обмен туристическим контентом.

В ходе заседания управляющий директор агентства Kazinform Нағашыбек Алдан предложил сделать обмен туристическим контентом между информагентствами более системным, в том числе определить ответственных координаторов по этому направлению.

"Каждый из наших ресурсов обладает серьезными информационными возможностями и является одним из ведущих в своей стране. В этом году мы провели большую работу по Казахстану: наши корреспонденты выезжали в туристические регионы, готовили подробные материалы, включая информацию о стоимости услуг, инфраструктуре и условиях отдыха. Мы готовы делиться этим контентом с коллегами. Определение отдельного координатора по туристической тематике позволит сделать такую работу системной и эффективной", – отметил Нағашыбек Алдан.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поддержал необходимость более активного взаимодействия национальных информационных агентств в этом направлении. По его словам, страны СНГ обладают значительным туристическим потенциалом, часть которого остается недостаточно известной даже жителям соседних государств.

"Мы даже друг для друга сегодня обнаруживаем огромные туристические возможности, о которых вчера еще не подозревали. Открываются новые точки притяжения – это касается и истории, и совершенно новых современных туристических кластеров", – сказал Андрей Кондрашов.

Директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Медербек Шерметалиев обратил внимание коллег на подготовку Кыргызстана к VI Всемирным играм кочевников и призвал информационные агентства стран СНГ активно подключиться к освещению предстоящего международного события.

"Всемирные игры кочевников – важное мероприятие международного масштаба. Для нас очень важно, чтобы информация о них широко распространялась за пределами Кыргызстана. Мы будем признательны, если информационные агентства стран СНГ будут регулярно публиковать новости, репортажи и другие материалы о Всемирных играх", – отметил Медербек Шерметалиев.

Участники заседания отметили, что более системный обмен туристическим контентом позволит повысить информированность жителей стран СНГ о новых направлениях, маршрутах и объектах, а также будет способствовать развитию взаимного туристического потока.

Ранее Zakon.kz собрал три маршрута недалеко от Шымкента, где можно отдохнуть у воды, прогуляться по горам и провести день на природе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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