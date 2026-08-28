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Южный Казахстан: как красиво проводить лето и куда поехать за впечатлениями

Шымкент, горы, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:38 Фото: Дарья Бунина
До начала учебного года остались считаные дни, но лето еще можно проводить красивой семейной поездкой. Zakon.kz собрал три маршрута недалеко от Шымкента, где можно отдохнуть у воды, прогуляться по горам и провести день на природе.

Уже во вторник, 1 сентября 2026 года, школьники вернутся за парты. Однако в Шымкенте жара задержится как минимум до середины осени, поэтому смена сезона здесь еще долго не будет ощущаться. А пока впереди последние августовские выходные, и это хороший повод провести их всей семьей на природе. Вместе с гидом Дарьей Буниной наш корреспондент собрал несколько мест недалеко от города, где можно отдохнуть, прогуляться и набраться впечатлений перед началом учебного года.

"Осень определенно самое красивое время года, и я думаю, что в выходные обязательно нужно с детьми выехать и хорошенько отдохнуть, а потом уже ехать за осенними фотографиями и видами. Ведь осенью в горах тоже прекрасно".Гид Дарья Бунина
Шымкент, горные тропы, туризм, лето, осень, горы, сентябрь, выходные, школа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:38

Ущелье Машат, фото: Дарья Бунина

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Серебряный родник под Шымкентом: маршрут к необычной пещере

Ущелье Машат

Большая часть аквапарков в Шымкенте закроет свои двери 30 августа. Но Дарья призывает не унывать, а собирать рюкзаки и выехать на самые ближайшие природные локации. Например, ущелье Машат. Это горы, бассейн и отдых без похода. Нужно просто выехать туда.

"Если хочется горного воздуха, но не хочется весь день идти по маршруту, отличный вариант – ущелье Машат. Здесь работают зоны отдыха с бассейнами, беседками и местами для пикника. Можно провести день среди гор, искупаться, устроить обед на природе и просто отдохнуть всей семьей или компанией друзей. Цена, кстати, невысокая, и можно взять топчан в аренду".Гид Дарья Бунина

По ее словам, Машат особенно хорошо подойдет тем, кто хочет совместить природу и комфорт. Не нужно выбирать между горным пейзажем и возможностью нормально отдохнуть у воды. Но отдых здесь лучше бронировать заранее, желающих провести один из последних летних дней за городом обычно немало.

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По нетронутым тропам: куда отправиться из Шымкента этим летом

Дорога до ущелья не займет много времени. Оно находится примерно в 50 км от Шымкента в юго-восточном направлении. Это место отлично подойдет для тех, кто хочет сменить городскую суету на прогулки по горам, треккинг или спокойный отдых у реки. А вот от купания в самой реке лучше отказаться: течение здесь может быть опасным. Поэтому эта достопримечательность больше подходит для прогулок, отдыха на природе и душевных маевок.

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Ущелье Машат, фото: Дарья Бунина

Ущелье Каскасу

Тем, кто хочет больше погрузиться в природу, подойдет ущелье Каскасу. Здесь уже нет атмосферы обычной зоны отдыха: вокруг горные склоны, река и прохладный воздух.

"Можно прогуляться, устроить пикник у воды и провести несколько часов вдали от городской жары. При этом маршрут можно подобрать без сложного похода, особенно если вы путешествуете с детьми или просто хотите спокойный день на природе. Совет гида: даже в конце августа в горах пригодятся закрытая обувь, вода и легкая куртка или дождевик. Погода здесь может измениться буквально за несколько часов".Гид Дарья Бунина

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Келиншектау: легенда, превратившаяся в гору

Ущелье Каскасу расположено примерно в 65 километрах от Шымкента. Путь на автомобиле займет около полутора часов, после чего начинается пешая часть маршрута. Шесть километров туда и обратно, и по дороге туристам предстоит увидеть горные пейзажи, пройти лесными тропами и несколько раз перебраться через речки. Финальной точкой маршрута могут стать водопады, которые за необычную форму прозвали "японскими". Вода здесь не падает одним мощным потоком, а словно стекает по ступеням скал множеством тонких струй.

Шымкент, горные тропы, туризм, лето, осень, горы, сентябрь, выходные, школа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:38

Дорога в ущелье Каскасу, фото: Дарья Бунина

Аксу-Жабаглы

А если последний летний день хочется превратить в настоящее путешествие, можно отправиться в сторону Аксу-Жабаглы. Это уже полноценное знакомство с природой Западного Тянь-Шаня: горные пейзажи, каньоны, реки и возможность провести день практически без городского шума. Такой вариант лучше выбирать тем, кто готов посвятить поездке целый день и хочет не просто отдохнуть, а увидеть что-то новое.

Шымкент, горные тропы, туризм, лето, осень, горы, сентябрь, выходные, школа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:38

Аксу-Жабаглы, фото: Дарья Бунина

"Совсем не обязательно ждать отпуска, чтобы устроить маленькое путешествие. Иногда достаточно одного свободного воскресенья, чтобы искупаться, пообедать на природе, немного пройтись по горам, а уже вечером вернуться домой". Гид Дарья Бунина
Шымкент, горные тропы, туризм, лето, осень, горы, сентябрь, выходные, школа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 13:38

Каньон Аксу, фото: Дарья Бунина

Каньон Аксу – невероятно впечатляющая природная локация. Добраться сюда можно как самостоятельно на автомобиле, так и в составе организованной экскурсии с туроператором. Расстояние от города составляет около 60 километров.

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Пусть лето закончится не будильником и рабочим понедельником, а красивым днем на природе. Надеемся, что подборка Zakon.kz станет для вас прекрасным путеводителем в яркие и незабываемые выходные.

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Лика Морозова
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