Акимат Алматы незаконно отдал частникам земли под билборды: вмешалась прокуратура
Фото: Zakon.kz
В Алматы государству возвращено 649 земельных участков, выведенных под билборды, сообщает Zakon.kz.
Подробности 4 сентября 2026 года раскрыли в городской прокуратуре:
"В период с 2004 года по 2020-й акимат Алматы, незаконно исключив из состава земель общего пользования, без проведения торгов предоставил в частную собственность земельные участки для эксплуатации и обслуживания билбордов. Земельные участки реализованы с нарушением требований земельного законодательства".
Как сообщается, судом удовлетворен иск Департамента по управлению земельными ресурсами Алматы, внесенный во исполнение представления прокуратуры города.
"В государственную собственность возвращено 649 земельных участков, находившихся в частной собственности в полосе отвода дорог общей площадью 0,298 га".Прокуратура Алматы
4 августа 2026 года стало известно, что более 40 земельных участков изымет акимат Алматы для нужд города.
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