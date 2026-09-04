Акимат Алматы незаконно отдал частникам земли под билборды: вмешалась прокуратура

В Алматы государству возвращено 649 земельных участков, выведенных под билборды, сообщает Zakon.kz.

Подробности 4 сентября 2026 года раскрыли в городской прокуратуре:

"В период с 2004 года по 2020-й акимат Алматы, незаконно исключив из состава земель общего пользования, без проведения торгов предоставил в частную собственность земельные участки для эксплуатации и обслуживания билбордов. Земельные участки реализованы с нарушением требований земельного законодательства".

Как сообщается, судом удовлетворен иск Департамента по управлению земельными ресурсами Алматы, внесенный во исполнение представления прокуратуры города.

"В государственную собственность возвращено 649 земельных участков, находившихся в частной собственности в полосе отвода дорог общей площадью 0,298 га". Прокуратура Алматы

4 августа 2026 года стало известно, что более 40 земельных участков изымет акимат Алматы для нужд города.