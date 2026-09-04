#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
События

Акимат Алматы незаконно отдал частникам земли под билборды: вмешалась прокуратура

Частный дом, частные дома, частный участок, частные участки, коттеджи, дачные районы, дачный район, дачные участки, дачный участок, земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:16 Фото: Zakon.kz
В Алматы государству возвращено 649 земельных участков, выведенных под билборды, сообщает Zakon.kz.

Подробности 4 сентября 2026 года раскрыли в городской прокуратуре:

"В период с 2004 года по 2020-й акимат Алматы, незаконно исключив из состава земель общего пользования, без проведения торгов предоставил в частную собственность земельные участки для эксплуатации и обслуживания билбордов. Земельные участки реализованы с нарушением требований земельного законодательства".

Как сообщается, судом удовлетворен иск Департамента по управлению земельными ресурсами Алматы, внесенный во исполнение представления прокуратуры города.

"В государственную собственность возвращено 649 земельных участков, находившихся в частной собственности в полосе отвода дорог общей площадью 0,298 га".Прокуратура Алматы

4 августа 2026 года стало известно, что более 40 земельных участков изымет акимат Алматы для нужд города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
12:50, 13 января 2026
Акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
10:41, 30 июня 2026
Земли на 619 млн тенге вернули государству
Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
17:20, 15 апреля 2026
Земельный участок стоимостью более 2 млрд тенге незаконно предоставили частнику в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аблайхан Жусупов (в синем) в финале чемпионата мира IBA-2025
16:13, Сегодня
10 лучших боксёров мира в любителях от Boxrec: в топе 5 узбеков и один казахстанец
Таеквондо
15:55, Сегодня
Казахстан объявил состав на этап мирового Гран-при по таеквондо
Елена Рыбакина
15:39, Сегодня
Видеообзор яркой победы Елены Рыбакиной во втором круге US Open
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча &quot;Кайсар&quot; - &quot;Окжетпес&quot;
15:18, Сегодня
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча "Кайсар" - "Окжетпес"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: