Казахстанские таеквондисты стартуют на престижном Гран-при в Южной Корее

Фото: olympic.kz

Завтра, 5 сентября 2026 года, в городе Муджу (Южная Корея) стартует этап мирового Гран-при по таеквондо. На престижном турнире честь Казахстана будут защищать шесть спортсменов, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях выступят Дамир Шуленов и Ергеш Бекасыл. У женщин страну представят Айдана Кумартаева, Нодира Ахмедова, Мария Севостьянова и Нурай Хусаинова. Этап Гран-при завершится 7 сентября. Ранее сообщалось, что казахстанские волейболисты остановились в шаге от четвертьфинала чемпионата Азии в Китае.

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