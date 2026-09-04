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Спорт

Казахстанские таеквондисты стартуют на престижном Гран-при в Южной Корее

Гран-при по таеквондо стартует в Южной Корее: Казахстан представят шесть спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 19:30 Фото: olympic.kz
Завтра, 5 сентября 2026 года, в городе Муджу (Южная Корея) стартует этап мирового Гран-при по таеквондо. На престижном турнире честь Казахстана будут защищать шесть спортсменов, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях выступят Дамир Шуленов и Ергеш Бекасыл. У женщин страну представят Айдана Кумартаева, Нодира Ахмедова, Мария Севостьянова и Нурай Хусаинова.

Этап Гран-при завершится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что казахстанские волейболисты остановились в шаге от четвертьфинала чемпионата Азии в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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