Змеи в Шымкенте заползают в частные дома и многоэтажки: что делать при встрече
Зачастую ползучие пытаются скрыться от зноя в частных домах, сараях и подвалах, однако змей замечали даже в многоэтажках Шымкента. Начальник отдела ДЧС Ербол Оспанов поясняет, что они могут с легкостью пробраться к людям по деревьям.
"Нами было совершено 293 выезда по обращениям, связанным со змеями, из них в 169 случаях змей удалось отловить. Для сравнения приведу статистику прошлого года: в 2025 году было совершено 339 выездов, 209 змей отловлено. Но окончательные цифры по 2026 году пока рано подводить, поскольку сезон еще продолжается и продлится до осени. Случаев укусов в Шымкенте пока зафиксировано не было", – говорит Оспанов.
Чаще всего горожане замечают полозов. Однако большинство людей не умеют различать виды змей по внешнему виду, поэтому при встрече с рептилией нередко паникуют.
В ДЧС отмечают, что в теплое время года змеи становятся особенно активными. Те же полозы быстро передвигаются и, хотя не представляют смертельной опасности для человека, при защите могут проявлять агрессию. Спасатели подчеркивают: самостоятельно определять, ядовита ли встретившаяся змея, не стоит.
"Сама по себе ассоциация со змеями уже вызывает ощущение опасности, ведь люди не всегда знают, какая именно змея может представлять угрозу. Вопрос ядовитости и наличия яда могут определить только специалисты по отлову змей, поэтому мы в первую очередь советуем при обнаружении змеи всегда звонить по номеру "112", – предупреждает Ербол Оспанов.
Еще одно важное напоминание от специалистов: не нужно подходить близко, чтобы разглядеть ползучего, и не стоит пытаться изловить его самостоятельно.
"Желательно к змее не подходить и не пытаться трогать ее палками или какими-либо другими предметами. Лучше держаться на расстоянии примерно пяти метров и наблюдать, куда она поползла. Если человек укажет ее местонахождение, нам будет гораздо легче и быстрее отловить змею с помощью специальных приспособлений", – поясняет спасатель.
А вот если встреча со змеей произошла на расстоянии вытянутой руки, правила поведения меняются. Специалисты советуют прежде всего сохранять спокойствие.
"Если змея оказалась слишком близко, действовать придется по обстоятельствам. В такой ситуации лучше не делать резких движений, не возбуждать и не злить змею. Постараться не двигаться с места. Нужно дать ей возможность уползти. Если рептилия приняла угрожающую позу, следует медленно отступать назад, не поворачиваясь к ней спиной", – добавил Оспанов.
Период активности змей зависит от климата региона. На юге Казахстана сезон обычно длится дольше – примерно с апреля до октября, тогда как в более холодных регионах начинается позже и заканчивается раньше. Именно в это время чаще всего регистрируют случаи появления и отлова рептилий.
Ранее сообщалось, что в Туркестане змея заползла в частный дом и напугала семью на юге Казахстана, а в Актобе подросток попал в реанимацию после укуса змеи.