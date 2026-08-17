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Змеи в Шымкенте заползают в частные дома и многоэтажки: что делать при встрече

Шымкент, змеи, ДЧС Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:22 Фото: Zakon.kz
С начала сезона спасатели Шымкента получили 293 сообщения о змеях и в 169 случаях отловили пресмыкающихся. Где чаще всего встречаются рептилии, как вести себя при опасном соседстве и чего категорически нельзя делать, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Зачастую ползучие пытаются скрыться от зноя в частных домах, сараях и подвалах, однако змей замечали даже в многоэтажках Шымкента. Начальник отдела ДЧС Ербол Оспанов поясняет, что они могут с легкостью пробраться к людям по деревьям.

"Нами было совершено 293 выезда по обращениям, связанным со змеями, из них в 169 случаях змей удалось отловить. Для сравнения приведу статистику прошлого года: в 2025 году было совершено 339 выездов, 209 змей отловлено. Но окончательные цифры по 2026 году пока рано подводить, поскольку сезон еще продолжается и продлится до осени. Случаев укусов в Шымкенте пока зафиксировано не было", – говорит Оспанов.
Шымкент, змеи, ДЧС Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:22

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Чаще всего горожане замечают полозов. Однако большинство людей не умеют различать виды змей по внешнему виду, поэтому при встрече с рептилией нередко паникуют.

В ДЧС отмечают, что в теплое время года змеи становятся особенно активными. Те же полозы быстро передвигаются и, хотя не представляют смертельной опасности для человека, при защите могут проявлять агрессию. Спасатели подчеркивают: самостоятельно определять, ядовита ли встретившаяся змея, не стоит.

Шымкент, змеи, ДЧС Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:22

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

"Сама по себе ассоциация со змеями уже вызывает ощущение опасности, ведь люди не всегда знают, какая именно змея может представлять угрозу. Вопрос ядовитости и наличия яда могут определить только специалисты по отлову змей, поэтому мы в первую очередь советуем при обнаружении змеи всегда звонить по номеру "112", – предупреждает Ербол Оспанов.

Еще одно важное напоминание от специалистов: не нужно подходить близко, чтобы разглядеть ползучего, и не стоит пытаться изловить его самостоятельно.

"Желательно к змее не подходить и не пытаться трогать ее палками или какими-либо другими предметами. Лучше держаться на расстоянии примерно пяти метров и наблюдать, куда она поползла. Если человек укажет ее местонахождение, нам будет гораздо легче и быстрее отловить змею с помощью специальных приспособлений", – поясняет спасатель.
Шымкент, змеи, ДЧС Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:22

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

А вот если встреча со змеей произошла на расстоянии вытянутой руки, правила поведения меняются. Специалисты советуют прежде всего сохранять спокойствие.

"Если змея оказалась слишком близко, действовать придется по обстоятельствам. В такой ситуации лучше не делать резких движений, не возбуждать и не злить змею. Постараться не двигаться с места. Нужно дать ей возможность уползти. Если рептилия приняла угрожающую позу, следует медленно отступать назад, не поворачиваясь к ней спиной", – добавил Оспанов.
Шымкент, змеи, ДЧС Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:22

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Период активности змей зависит от климата региона. На юге Казахстана сезон обычно длится дольше – примерно с апреля до октября, тогда как в более холодных регионах начинается позже и заканчивается раньше. Именно в это время чаще всего регистрируют случаи появления и отлова рептилий.

Ранее сообщалось, что в Туркестане змея заползла в частный дом и напугала семью на юге Казахстана, а в Актобе подросток попал в реанимацию после укуса змеи.

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Лика Морозова
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