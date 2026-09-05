Мурат Баймукашев назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК
Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале.
"Указом главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в официальной публикации.
29 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган.
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Мурат Баймукашев родился в 1967 году.
В 1994 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт (по специальности "инженер-механик"), 1998 г. – Карагандинскую высшую школу КНБ ("юрист-правовед"), 2015 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (магистр государственного управления).
1994-2009 гг. – служба в правоохранительных органах (органы внутренних дел, Генеральная прокуратура).
2009-2019 гг. – заместитель заведующего отделом, заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК.
2019-2020 гг. – заместитель секретаря Совета Безопасности.
2020-2021 гг. – председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.
2021-2022 гг. – заместитель министра внутренних дел РК.
20 мая 2022 года стал первым заместителем секретаря Совета Безопасности РК.
С 1 сентября 2023 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности РК.
Награжден орденами "Құрмет" (2013), "Айбын" II степени (2020). В 2021 году присвоено специальное звание генерал-майор полиции.