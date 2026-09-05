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Политика

Мурат Баймукашев назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК

Мурат Баймукашев, руководитель Аппарата Совета Безопасности РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 10:30 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Аппарата Совета Безопасности. Им стал Мурат Баймукашев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале.

"Указом главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в официальной публикации.

29 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 10:30
Названа новая структура Совета Безопасности

Мурат Баймукашев родился в 1967 году.

В 1994 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт (по специальности "инженер-механик"), 1998 г. – Карагандинскую высшую школу КНБ ("юрист-правовед"), 2015 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (магистр государственного управления).

1994-2009 гг. – служба в правоохранительных органах (органы внутренних дел, Генеральная прокуратура).

2009-2019 гг. – заместитель заведующего отделом, заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК.

2019-2020 гг. – заместитель секретаря Совета Безопасности.

2020-2021 гг. – председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

2021-2022 гг. – заместитель министра внутренних дел РК.

20 мая 2022 года стал первым заместителем секретаря Совета Безопасности РК.

С 1 сентября 2023 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности РК.

Награжден орденами "Құрмет" (2013), "Айбын" II степени (2020). В 2021 году присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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