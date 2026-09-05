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События

Токаев подписал указ о полномочиях вице-президента

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:07 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о полномочиях вице-президента страны, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Конституции РК и Конституционным законом "О Президенте Республики Казахстан" глава государства постановил, что вице-президент:

  1. обеспечивает разработку и представляет президенту Казахстана инициативы стратегического характера в области внутренней и внешней политики государства;
  2. по поручению президента РК представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами, а также политическими партиями, общественными объединениями и международными организациями;
  3. по поручению президента Казахстана участвует в международных мероприятиях;
  4. возглавляет Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий;
  5. курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК;
  6. обеспечивает деятельность: Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства имени Абая; Совета по молодежной политике;
  7. осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

Кроме того, в целях реализации определенных настоящим указом полномочий вице-президент вправе:

  • издавать распоряжения;
  • давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;
  • присутствовать на заседаниях Курултая, правительства, Қазақстан Халық Кеңесі, консультативно-совещательных органов при президенте РК;
  • запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;
  • создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов президента РК по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных президентом РК.

Кроме того, теперь организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности вице-президента осуществляется Администрацией президента РК.

Далее отмечена необходимость утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты президента РК согласно приложению к указу.

Также Токаев поручил правительству, администрации президента, Управлению делами президента в установленном порядке принять меры, вытекающие из этого указа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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