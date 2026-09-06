Когда счет идет на минуты: в Урджарском районе области Абай строят центр, который поможет спасать жизни

Появление такого центра должно сократить время, которое сегодня требуется пациенту из Урджарского района, чтобы добраться до больницы, сообщает Zakon.kz.

Для территории, где расстояния измеряются сотнями километров, а летом число людей значительно увеличивается, это прежде всего вопрос доступности экстренной медицинской помощи. Строительство ведется в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения.

Проект Центра чрескожного коронарного вмешательства предусматривает 12 коек, которые вместе с современным оборудованием разместятся в отдельной пристройке. Подрядчиком выступает ТОО "AKM Invest Group". Общая стоимость проекта составляет 3,1 млрд тенге.

Фото: акимат области Абай

При проведении строительно-монтажных мероприятий предусмотрены контроль качества, соблюдение сроков и требований безопасности. Строительство в настоящее время находится на стадии завершения.

Самым важным оборудованием, которое появится в новом центре, станет ангиограф – высокоточный аппарат для исследования сосудов. Кроме того, во всех палатах нового центра разместят аппараты ИВЛ, а также индивидуальные мониторы для каждого пациента.

Урджарский район – это десятки населенных пунктов и резкий рост числа людей в туристический сезон. В таких условиях доступность экстренной медицинской помощи зависит не только от наличия врачей и оборудования, но и от того, сколько времени пациенту потребуется, чтобы до них добраться.

Фото: акимат области Абай

При этом ближайший действующий центр для проведения срочных операций на сердце расположен в 175 километрах в Аягозе.

Сегодня медицинскую помощь в Урджарском районе и районе Маканшы оказывают для большой территории, где проживает 57 519 человек. При этом радиус обслуживания превышает 410 километров. Медицинская сеть включает 15 врачебных амбулаторий, шесть фельдшерско-акушерских и 13 медицинских пунктов в Урджарском районе, в районе Маканшы – девять врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских и шесть медицинских пунктов.

Фото: акимат области Абай

Нагрузка на систему здравоохранения здесь связана не только с численностью местного населения. Медики обслуживают 16 пограничных застав, три комендатуры, личный состав пограничного военного отряда и членов их семей, а также работников угольного разреза Жаланашколь.

Отдельная особенность – туристический сезон. Урджарский район находится рядом с озером Алаколь, куда летом приезжает более миллиона отдыхающих. В этот период возрастает и нагрузка на медицинскую службу, приходится учитывать риск экстренных случаев, когда помощь человеку требуется в считанные минуты.

Фото: акимат области Абай

"Золотой час" при инфаркте – это не условное выражение. Чем быстрее пациент попадет к специалистам и получит необходимую помощь, тем выше шансы сохранить ему жизнь и избежать тяжелых последствий. В таких ситуациях счет может идти буквально на минуты. Сейчас пациентов с острыми сердечными состояниями из Урджарского района направляют в центр в Аягозе. В 2025 году туда были доставлены 189 человек", – рассказал и.о. главного врача КГКП на ПХВ "Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района" Управления здравоохранения области Абай Аманжол Искаков.

Расстояние между Урджарским районом и Аягозом составляет 175 километров. По словам Аманжола Искакова, для крупного города это может показаться не таким большим расстоянием, однако в экстренной ситуации оно становится серьезным фактором риска. Нужно учитывать протяженность самого района, состояние дорог, погодные условия и время, необходимое для того, чтобы сначала доставить пациента из отдаленного населенного пункта, а затем довезти его до Аягоза.

Фото: акимат области Абай

При этом от Семея Урджарский район отделяют около 560 километров. Поэтому рассчитывать на быструю доставку тяжелых пациентов непосредственно в областной центр в подобных случаях также невозможно.

Для Урджарского района это особенно важно из-за его географии. Большая территория означает, что даже относительно небольшое расстояние до соседнего города для экстренного пациента может превратиться в гонку на выживание. А летом ситуация осложняется еще и резким ростом числа людей, находящихся в районе.

Аманжол Искаков также добавил, что особенно важна методика чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда. Здесь счет может идти буквально на минуты: чем дольше сердечная мышца остается без нормального кровотока, тем больше повреждение.

"Чрескожное коронарное вмешательство, или ЧКВ – это способ восстановить кровоток в сердечной артерии без открытой операции. На практике этот метод применяют в тех случаях, когда сосуд, питающий сердечную мышцу, оказывается значительно сужен или полностью перекрыт. Процедура начинается с небольшого прокола артерии – чаще всего на запястье, иногда в паховой области. Через него вводится тонкий катетер и постепенно подводится к коронарным артериям. Весь процесс контролируется с помощью рентгеновского оборудования, поэтому врач в реальном времени видит состояние сосудов и точно определяет место, которое необходимо восстановить. Если артерия сужена, через катетер к этому участку подводится специальный баллон. Его кратковременно раздувают, чтобы расширить просвет сосуда. Во многих случаях после этого устанавливается стент – небольшая сетчатая конструкция из металла, которая остается внутри артерии и не дает ей снова сузиться. Для пациента это принципиально отличается от классической операции на открытом сердце: грудную клетку не вскрывают, а доступ к сосуду получают через небольшой прокол", – пояснил Аманжол Искаков.

Сейчас проект реализуется в соответствии с утвержденной проектной документацией и требованиями в сфере строительства. Его завершение приблизит специализированную медицинскую помощь, которая может стать настоящим спасением жизни пациента.