Хорошую новость сообщили гостям и пассажирам аэропорта Алматы

Основной въезд со стороны улицы Майлина в Международный аэропорт Алматы открыт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

"Основной въезд теперь открыт для движения в обоих направлениях – на въезд и выезд", – сообщили в аэропорту.

Доступны 11 полос:

4 – на въезд;

7 – на выезд.

Кроме того, два въезда рядом с гостиницей "Аксункар" теперь используются только для проезда на второй этаж, к зонам вылета T1 и T2.

Для пользователей крытого паркинга также предусмотрен прямой выезд на улицу Закарпатскую.

"Просим учитывать изменения при планировании маршрута и следовать дорожным указателям", – обратились в аэропорту.

19 августа аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом модернизации терминала внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы и поручил ускорить темпы работ, сохранив высокое качество.