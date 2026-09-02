Хорошую новость сообщили гостям и пассажирам аэропорта Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Основной въезд со стороны улицы Майлина в Международный аэропорт Алматы открыт, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
"Основной въезд теперь открыт для движения в обоих направлениях – на въезд и выезд", – сообщили в аэропорту.
Доступны 11 полос:
- 4 – на въезд;
- 7 – на выезд.
Кроме того, два въезда рядом с гостиницей "Аксункар" теперь используются только для проезда на второй этаж, к зонам вылета T1 и T2.
Для пользователей крытого паркинга также предусмотрен прямой выезд на улицу Закарпатскую.
"Просим учитывать изменения при планировании маршрута и следовать дорожным указателям", – обратились в аэропорту.
19 августа аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом модернизации терминала внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы и поручил ускорить темпы работ, сохранив высокое качество.
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