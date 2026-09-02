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Общество

Хорошую новость сообщили гостям и пассажирам аэропорта Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Основной въезд со стороны улицы Майлина в Международный аэропорт Алматы открыт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

"Основной въезд теперь открыт для движения в обоих направлениях – на въезд и выезд", – сообщили в аэропорту.

Доступны 11 полос:

  • 4 – на въезд;
  • 7 – на выезд.

Кроме того, два въезда рядом с гостиницей "Аксункар" теперь используются только для проезда на второй этаж, к зонам вылета T1 и T2.

Для пользователей крытого паркинга также предусмотрен прямой выезд на улицу Закарпатскую.

"Просим учитывать изменения при планировании маршрута и следовать дорожным указателям", – обратились в аэропорту.

19 августа аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом модернизации терминала внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы и поручил ускорить темпы работ, сохранив высокое качество.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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